Dit zijn de overige plannen van FCA

Naast Alfa Romeo en Maserati vertegenwoordigen ze bij FCA nog een aantal automerken.

Tijdens de FCA Capital Markets Day in Balocco, Italiƫ zal er het nodige applaus hebben geklonken met de presentaties van Alfa en Maserati. Naast deze twee merken hadden ze ook nog wat te vertellen hoe de komende jaren van Jeep en RAM eruit gaan zien. Opvallend is dat er voor Fiat en Chrysler geen plannen bekend zijn gemaakt.

Jeep

Bij Jeep willen ze de markt van de 4×4’s voor de volle honderd procent in handen gaan krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen is uitbreiding van het huidige gamma noodzakelijk. De komende vijf jaar komt er een nieuw, kleiner model in het A/B-segment, komt er een nieuwe generatie Renegade, een facelift voor de Compass. Even naar adem happen. Een nieuwe (Grand) Cherokee, een Jeep Truck, een nieuwe auto in het E-segment en een gloednieuwe Wagoneer. De huidige Wrangler en de Grand Commander blijven de komende vijf jaar deel uitmaken van het gamma.

Iedere twee jaar wil Jeep een model lanceren. De komende vijf jaar mogen we 10 plug-in hybride Jeeps verwachten en vier volledige elektrische varianten. Voor Jeep breekt een spannende periode aan, want ze gaan in drie nieuwe segmenten verkopen. Ook bij Jeep zullen de plug-in hybrides een vervanger worden van de dieselmotoren.

RAM

De plannen voor RAM zijn wat minder spannend. Dit jaar was de presentatie van een nieuwe 1500. Verder bestaat het gamma van RAM op dit moment uit de Heavy Duty en de bestelbusjes Promaster City en de Promaster. De komende jaren komt er een TRX, een nieuwe generatie Heavy Duty, die weer veel snufjes van de 1500 gaat krijgen, en een nieuwe generatie Promaster.

Er is werk aan de winkel om van RAM een groter merk te maken. Wereldwijd is Ford de grootste op het gebied van pickups. Daarna volgen Toyota, Chevrolet en dan pas RAM. De toppositie gaan ze overigens nooit behalen. Het verkoopvolume van Ford is meer dan het dubbele in vergelijking met RAM.

Elektrificatie staat wel op de agenda van RAM, maar is nog niet zo van belang de komende jaren. Een volledige elektrische pickup is niet onderdeel van het vijfjarenplan tot 2022.