Nobe 100 is de driewieler van de toekomst

Zo zien we ze graag.

Tussen het geweld van alle grote autofabrikanten door, die hun auto’s vrijwel exclusief maken op basis van wat er het meeste verkopen zal, moeten we de verfrissing op vreemde plekken zoeken. In Estland, bijvoorbeeld. Hier heeft het Oost-Europese Nobe een volledig elektrische driewieler gemaakt die zich heeft laten inspireren door de Saab 96, de Fiat 500 en de Messerschmitt KR175.

Het doel van de Nobe 100 is, volgens CEO Roman Muljar, bijzonder simpel; de wagen moet zó stijlvol zijn dat je hem moet willen likken, nadat je hem hebt bekeken. Het is nog maar de vraag hoeveel mensen dit precies zullen gaan doen (goed, op deze man na dan), maar de insteek is duidelijk te herkennen in het subtiele, elegante lijnwerk van het elektrogebakje.

Het is fijn om te zien dat Nobe juist voor deze richting heeft gekozen, daar fabrikanten van elektrische auto’s bij uitstek kiezen voor een futuristisch design. Overigens vernietigt Nobe op deze manier ook geen erfgoed, door, bijvoorbeeld, de aandrijflijn van een klassieker te vervangen door een reeks batterijen.

De Nobe 100 wordt aangedreven door een batterijpakket dat het vermogen naar alle drie de wielen dirigeert. Het wagentje snelt in zes seconden naar de 100 km/u. Volgens de snelheidsmeter is dit ook direct zijn topsnelheid. Het rijbereik van de driewieler is ongeveer 220 kilometer. Hoewel niet bekend is wat de capaciteit van het pakket is, weten we dat de batterijen in twee uur volledig op te laden zijn. Overigens bevinden deze zich onder het dashboard en zijn ze, zodoende, gemakkelijk te verwijderen.

Naast het feit dat de Nobe 100, waarin drie mensen passen, volledig elektrisch is, schijnt de auto ook nog eens ‘fully connected’ te zijn en is hij klaar voor autonome technieken. De auto moet in 2020 in de verkoop gaan.