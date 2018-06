Max Verstappen: “Ik verkeer niet in een crisis”

Crisis > Isis.

Terwijl de rest van ons zich dankzij Donald Trump en de MoVimento 5 Stelle alweer voorbereidt op de volgende financiële crisis, heeft Max Emilian te maken met een geheel andere crisis, namelijk een vormcrisis. Tenminste, dat is de mening van velen die de Formule 1 volgen. We hoeven het hele rijtje van incidenten die Max dit jaar al talloze punten hebben gekost niet nog eens op te rakelen. Het volstaat om te zeggen dat nog geen van de zes raceweekenden dit jaar vlekkeloos verliepen voor de Maxias.

De meer uitgesproken stemmen in de paddock grijpen de horror-serie van Max aan om hem eens flink de grond in te boren. Het gaat dan niet alleen om journo’s die vanaf de wal roeptoeteren dat Max een slechte stuurman is, maar ook om mannen die in principe recht van spreken hebben op basis van hun eigen ervaring. Volgens Niki Lauda heeft Max een breintransplantatie nodig. Jacques Villeneuve denkt dat Max simpelweg zoveel fouten maakt omdat Ricciardo beter is en hij de Ozzie niet kan bijhouden als hij binnen zijn eigen limieten blijft.

De druk op Max wordt, om kort te gaan, enorm opgevoerd. Dit is de keerzijde van faam en succes. Als je even wat minder gaat staan er voldoende mensen klaar om je plaats in te nemen, of om toch in ieder geval even schaduw op je te gooien. Voor VER is de uitdaging nu om deze druk te absorberen en een goede serie neer te zetten voordat hij eraan ten onder gaat. In woord doet Max dat ten over staan van Motorsport Magazin met een even effectieve als ouderwetse strategie: Deny Deny Deny!

Crisis? Nee, een crisis is het alleen als het te langzaam bent. Voor mij is dit makkelijker te verbeteren. Als je te traag bent moet je echt alles omgooien.

Tevens zwakt Max de ernst van de situatie nogmaals af door de serie van ‘zes slechte wedstrijden’ te reduceren tot twee foutjes:

Het waren eigenlijk maar twee echte fouten; de aanrijding met Vettel in China en de crash in Monaco. Alle andere dingen die gebeurd zijn, waren niet volledig mijn schuld.

Omdat we hierboven beloofd hebben niet alle losse incidenten nog eens te herkauwen, zullen we dat ook niet doen. Maar laten we zeggen dat je wel wat kan op en aanmerken op deze lezing van de feiten. Enfin, de beste manier om te bewijzen dat er van een vormcrisis geen sprake is, vormt een topresultaat in Canada volgend weekend. Ik heb er zelf wel een goed gevoel bij: minimaal een podium!