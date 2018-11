Dit zijn de populairste automerken per land [2018 editie]

Waar heeft elk land het meest behoefte aan op autogebied?

2018 is langzaam op zijn einde aan het komen en dat betekent dat de statistieken voor dit jaar op een rijtje gezet gaan worden. Het ijs werd eerder deze week al gebroken door de rijkste petrolheads van Nederland, maar de gedetailleerde statistieken wat betreft Autoblog zelf houdt cijferkoning @autoblogger nog even onder de pet. Geeft niks, andere sites publiceren al 2018-wrap-up-nieuws. Zoals VeyGo, die geeft ons de populairste auto’s per land, gebaseerd op Google-zoekresultaten.

Een dergelijke lijst werd vorig jaar ook al gepubliceerd, qua informatie en data lijkt deze er veel op. Maar de resultaten zijn anders. De Toyota-dominantie, vooral in Afrika, Azië en Noord-Amerika is gebleven, maar de BMW-waanzin in Europa is vervangen door een gevarieerde lijst met merken. Duitsland, België, het VK, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal en Griekenland kijken veel naar Mercedes-Benz op internet, ook Volkswagen (in Roemenië, Italië, Wit-Rusland en Spanje) is een vrij verwachte topper. Toyota was opvallend afwezig in Europa vorig jaar, maar nu heeft het merk veel hits vanuit Polen en Finland. En Nederland? Wij zoeken samen met Noorwegen veel naar Tesla’s.

Kijken we op de wereldkaart (grote versie), dan zien we dat Toyota nog steeds domineert, maar ook Hyundai (Rusland, delen van Zuid-Amerika en Angola) en Honda (Indonesië, Brazilië, Thailand en Vietnam) gaan wereldwijd hard. Helaas is Niger af van hun grootheidswaanzin en googelen zij niet meer massaal Bugatti’s, maar Mercedessen (evenals de rest van West-Afrika). Plaatsvervangende dagdromers zijn Venezuela, Pakistan, de Dominicaanse Republiek, Mauritius, Nepal en Bangladesh: daar is Lamborghini het populairst.