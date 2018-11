Assen: “F1-management heeft GP niet beloofd aan Zandvoort”

Het houdt niet op, niet vanzelf.

In een nieuwe twist in het schijnbaar eeuwig durende geheen-en-weer tussen de parcours van Zandvoort en Assen probeert het TT-circuit de claim van de badplaats te ontkrachten. De organisatoren in Assen beweren dat het Formula One Management (FOM) helemaal niets heeft toegezegd tegenover Circuit Zandvoort en dat beide circuits nog evenveel kans maken op de gewilde Grand Prix van Nederland.

De situatie vertoonde er al verschillende overeenkomsten mee, maar na deze nieuwe draai in het verhaal begint de onzin wel heel erg op een slechte soapserie te lijken. In het licht van de beweringen van Circuit Zandvoort heeft Jos Vaessen, voorzitter van The Netherlands Grand Prix Foundation, tegenover het Dagblad van het Noorden verteld dat zij inmiddels contact hebben gehad met het hoofdkantoor. En wat blijkt? Volgens hen is er nog helenaal niets besloten. Volgens Vaessen is er geen sprake van een schriftelijke toezegging vanuit de Formule 1-top. Daarmee lijkt Circuit Zandvoort een ijskoude mediastunt te hebben georganiseerd om het publiek ervan te overtuigen dat zij alles in kannen en kruiken heeft.

“In het mailtje dat teruggekomen is, geeft de FOM aan dat ze wel in gesprek zijn met Zandvoort, maar dat er absoluut geen toezegging is gedaan en dat er ook zeker geen beslissing is genomen. Ze zijn niet blij met de publiciteit, maar dat terzijde. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een opzetje tussen Circuit Zandvoort en De Telegraaf.”

Vaessen vervolgt zijn verhaal met het feit dat de organisatie van de Formule 1 nog eens langs moet komen in Assen, om het circuit nogmaals onder de loep te nemen. Zodoende kan er een weloverwogen beslissing genomen tussen beide circuits, als het management van de koningsklasse eenmaal besluit dat er inderdaad een Grand Prix naar Nederland mag komen.

“We krijgen alle kansen. Er zal gewoon een vergelijking plaatsvinden, waarin de voors en tegens tegenover elkaar worden gezet. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons product en de kwaliteit van onze organisatie. Alles ligt nog volledig open en dat is prima.”

Overigens heeft Mark Rutte ondertussen ook laten weten dat Zandvoort niet hoeft te hopen op eventuele financiële steun van de overheid. Volgens de premier moet het bedrijfsleven maar opdraaien voor de torenhoge kosten.