Tesla-eigenaar omzeilt parkeerboetes met ‘Summons’

Er zijn altijd mazen in de wet te vinden.

Elon Musk tweette vanmorgen dat over ongeveer anderhalve maand de Summons-feature van de Tesla Model S, X en 3, een flinke update krijgt. “De auto zal je volgen als een huisdier en aanvoelen als een grote radiografisch bestuurbare auto”, aldus Musk. Leuk, want Summons is momenteel een beetje een gimmick. Het principe is dat je niet in de auto hoeft te zitten om de auto te besturen, maar momenteel kan dat alleen maar in een rechte lijn. Denk aan het systeem wat ondertussen al een tijdje in de BMW 7 Serie zit.

D Shawn Kennedy, een Amerikaan uit Wisconsin en Tesla Model X-eigenaar, dacht ook dat hij de feature Summons nooit zou hoeven te gebruiken. Totdat hij vanuit zijn kantoor in Janesville ineens een openbaring kreeg. Aldaar is in de binnenstad een verbod op langdurig parkeren ingesteld, dus moet je na twee uur moven. Naar beneden lopen, je auto aanzwengelen om hem in het lege parkeervak erachter te zetten kost moeite. Dus probeerde Kennedy het vanuit zijn raam.

I was not sure when I would use this feature… till today. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/bC6rFt2SuW — D Shawn Kennedy (@rarelyserious) October 31, 2018

Je raadt het al: de auto doet gewoon wat hem gevraagd wordt en rijdt langzaam maar zeker naar achter. Bij deze hoeft Kennedy nooit meer de deur uit om de parkeerregels in Janesville te omzeilen. Binnenkort meer over de nieuwe versie van Summons, maar de oude versie heeft dus ook zeker zijn handige momenten.