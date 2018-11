Quote 500: de rijkste automannen-en vrouwen van 2018

Het is de hoogste tijd om naar ontzagwekkende bedragen te kijken.

Deze week heeft het tijdschrift Quote de jaarlijkse lijst van 500 rijkste Nederlanders weer bekendgemaakt. Ieder jaar zijn er wel de nodige verschuivingen te bemerken, maar met name in 2018 kunnen we spreken van een heuse stoelendans. Dankzij de langverwachte beursgang van betaalplatform Adyen zijn de eigenaren en aandeelhouders van het bedrijf naar de bovenste regionen van de lijst gekatapulteerd (zie artikel op Apparata.nl). Ook in autoland zijn er natuurlijk wat verschuivingen, we lichten ze hieronder even toe.

#9. Wijnand Pon: 1,9 miljard euro

Aan het hoofd van de lijst vinden we, niet geheel onverwacht, Wijnand Pon. Het vermogen van de man achter Pon Holdings steeg dit jaar aanzienlijk door. Terwijl zijn bedrijf in 2017 een omzet van bijna 7 miljard noteerde, heeft Wijnand weer grofweg 100 miljoen op zijn bankrekening mogen verwelkomen. Een trend waarmee hij ongetwijfeld tevreden zal zijn. Daarmee doet hij het overigens beter dan familieleden Ingrid en Ben. Zij staan op de lijst als #103 en #112, dankzij bedragen van respectievelijk 350 en 290 miljoen euro.

#16. Wim van der Leegte: 1,6 miljard euro

Van de beperkte verzameling miljardairs in deze lijst heeft Wim van der Leegte de beste ‘score’. De commissaris van Nedcar zag zijn bedrijf in 2017 een omzet van 5 miljard noteren en dit heeft zijn eigen portemonnee meer dan goed gedaan. Zijn vermogen is met bijna 25 procent, pak ‘m beet 300 miljoen euro, gestegen. Desondanks staat hij op ruime afstand van Wijnand Pon.

#28. Evert Louwman: 1 miljard euro

Evert Louwman deed het niet verkeerd op financieel gebied, maar een aantal tegenslagen in zijn ondernemerschap hebben er voor gezorgd dat zijn vermogen geen veranderingen kent. Net als vorig jaar blijft de Nederlandse importeur van verscheidene automerken (Lexus, Maserati, etc) en de eigenaar van de collectie in het gelijknamige museum steken op een respectabele 1 miljard.

#40. Harold & Corinne Goddijn: 780 euro

Bij het verlaten van de miljardairs in deze lijst ontdekken we dat ook de Goddijnen een lichte stijging in het vermogen hebben genoteerd. Desondanks dalen ze vijf posities in de lijst, net zoals de aandelenkoers van TomTom. Mede-oprichters Peter-Frans Pauwels (#87), Pieter Geelen (#135) en Alexander Ribbink (#444) dalen eveneens op de lijst, maar van deze drie zag alleen Pieter Geelen ook vermindering in zijn vermogen. Geelen heeft nu 260 miljoen euro, Pauwels en Ribbink hebben respectievelijk 390 en 90 miljoen euro.

#100 – #200

Na de Goddijnen en de aan hen verbonden mede-oprichters van TomTom moeten we ineens een duikvlucht inzetten. Zodoende komen we terecht op #118, bij Rolf Lauret. De man van AutoBinck en SnappCar schrijft wederom 20 miljoen bij op zijn bankrekening en komt daarmee uit op een net afgeronde 300 miljoen euro. Marco en Ewald Raben, die flinke stappen zetten met hun succesvolle transportbedrijf, landen op #176 en hebben 210 miljoen euro. Arnold de Haan, bekend van zijn Minerale Oliën, volgt het duo op de voet en staat met 205 miljoen op #181.

#200 – #300

Net als vorig jaar is het vooral tussen de tweehonderd en driehonderste positie goed druk. De familie Koole, van het gelijknamige transportbedrijf, bezet de plaatsen #221 tot en met #223. In slagvolgorde zijn het Jaap, Piet en Ton met ieder een vermogen van 180 miljoen euro. Frans van Haren zit misschien in de sierbestrating, dankzij zijn aangename collectie verstoppen we de Gelderlander alsnog in onze lijst. Van Haren komt binnen op #239 en heeft 170 miljoen euro ter beschikking.

Engel Ames, van de Amega Groep, en Arie Miedema, dankzij Tinq marktleider onbemande tankstations, hebben ieder 165 miljoen euro en bezetten de posities #243 en #248. Het vermogen van de familie van Adrighem (#264) steeg naar 155 miljoen euro. Ger Ruijters (Q-Park en vastgoed) zag zijn vermogen met 15 miljoen euro dalen, maar met zijn 145 miljoen pegels heeft de 83-jarige ondernemer nog altijd voldoende geld op zak om zijn dagen comfortabel uit te zien. Freddy en Jogé Nijhof hebben eveneens 145 miljoen weten te vergaren, maar zij deden dit met hun transportbedrijf. Laatstgenoemden staan op #280, terwijl Ruijters #283 bezet. Leo van Beukering (#286), van Boedelbak, Europcar en Avia, sluit dit gedeelte van de lijst met 140 miljoen.

#300 – #400

Eenmaal aanbeland bij de volgende reeks honderdtallen vinden we op #305 de topman van de Van Mossel Automotive Groep. Eric Berkhof heeft een goed jaar achter de rug, want volgens Quote verdubbelde hij zijn vermogen naar 130 miljoen euro. Karel Bos, bekend van Bosal en zijn uitlaten, blijft daarentegen steken op 130 miljoen euro en bezet #306. Wolter Koops heeft eveneens 130 miljoen euro weten te vergaren. Dankzij zijn transportbedrijf bezet hij #311. Kees en Ad Kuijken, eveneens actief in de transportsector, hebben samen 120 miljoen euro en nemen positie #334 in beslag.

#400 – #500

In het laatste gedeelte van de lijst is het beduidend minder druk. Afgezien van de personen die hierboven al aan bod zijn gekomen, zijn het enkel nog Carola en Fred Berkel die hier terugkomen. Het stel, dat hun vermogen vergaarde middels de D.C. Berkel Groep, heeft gezamenlijk 80 miljoen euro in het bezit. Daarmee landen ze op #493 en dragen ze, in ieder geval in onze versie van de Quote 500, de rode lantaarn.

Meer weten? Bekijk hier de jaren 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.

Wil je zien hoe het er in de techsector voor staat? Klik dan HIER.