Koenigsegg geeft de Regera vleugels

Het maakt de hypercar uit Zweden wat stoerder.

De Regera is strak getekend. Je kunt het een beetje vergelijken met een Lambo Murciélago of een Aventador. Van deze supercars kwamen later varianten met picknicktafels en andere aerodynamische poeha. Precies dat heeft Koenigsegg nu ook met de Regera gedaan. Ze noemen het (zeer origineel) Aero Package. De Zweed krijgt nieuwe voorspoilers en een flinke achtervleugel wat de downforce ten goede moet komen. Koenigsegg toonde de Regera Aero Package dit weekend op The Quail tijdens de Monterey Car Week. Een locatie waar veel (potentiële) Egg-klanten dwalen.

De meegenomen Regera was niet zomaar een model. Dit specifieke exemplaar zal de eerste Regera zijn die Koenigsegg in de VS gaat leveren. De Zweden hadden ook Agera RS’en en oudere Koenigsegg-modellen meegenomen.

Koenigsegg had tevens nieuws voor CCX-rijders. Bezitters van een CCX en/of CCXR kunnen het nieuwe Ghost Package bestellen. De oude modellen worden op deze manier wat opgefrist. Zo bestaat het Ghost Package onder andere uit en nieuwe splitter, Agera-diffuser, Agera-wielen, Agera RS-spiegels en een verbeterd uitlaatsysteem. Koenigsegg zegt het pakket in samenwerking met CCX en CCXR-rijders te hebben ontwikkeld.