Nieuwe trend? Roze carbon is nu ook een dingetje

Men weet soms van gekkigheid niet meer hoe een auto origineel geconfigureerd moet worden.

Het is daarom belangrijk om out of the box te denken. De Amerikaanse Olivier Benloulou heeft zijn Agera RS samengesteld in een niet alledaagse configuratie. De auto is wit van kleur, wat niet heel vreemd is, maar de rest van de auto beschikt over roze carbon delen.

Laat je niet bedriegen door de foto’s uit de configurator. Als de creatie straks af is dan zullen de roze details vermoedelijk een stuk beter te zien zijn. Op de foto’s lijkt het namelijk meer kersenrood dan roze.

Het dak, de spoiler, luchthappers, sideskirts en de front splitter zijn van roze carbon. De Agera RS heeft 1.160 pk. Benloulou vinkte echter het One:1 pakketje aan. Dit betekent dat het vermogen een upgrade heeft gekregen naar 1.360 pk.

Het is één van de laatste Agera RS’en die van de band zal komen te rollen in Ängelholm, Zweden. Hierna gaat Koenigsegg haar zinnen zetten op de imposante Regera.