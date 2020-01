Roestige Mercedes levert ruim 700.000 euro op

Het is dan ook niet zomaar een Mercedes...





Deuren kunnen soms vrij interessant zijn. Ik weet het, vreemd begin van een artikel, maar het gaat ergens naar toe. Bij praktisch alle auto’s die een normaal mens koopt, zijn alle deuren hetzelfde. De scharnier van de deur zit richting de neus en de deur zwaait horizontaal open, richting de motorkap.

Maar als je geld genoeg hebt voor een speciale auto, wil je dan ook niet speciale deuren? Neem Lamborghini’s, Rolls-Royces en de Mercedes-Benz AMG SLS AMG, alle drie bijzondere auto’s met bijzondere deuren. Maar de auto die het meest bekend staat om zijn iconische deuren, is wel de Mercedes-Benz Gullwing. Ofwel de 300 SL.

De 300 SL waar we het vandaag over gaan hebben, is niet die iconische Gullwing. Het gaat namelijk over de Roadster. Dat betekent een iets ander lijnenspel, praktischere deuren en – in het geval van deze Roadster – nogal veel roest. Deze Merc uit 1961 is namelijk onlangs gevonden in een schuur en is daarna voor het eerst in 50 jaar tijd te koop gezet.

Voordelen van deze 300 SL? De blauwe kleur is nog origineel, evenals het interieur en alle boekjes. De nadelen? Laten we maar zeggen dat je er de komende tijd niet mee naar een Concours d’Elegance kan. Toch vond iemand de auto mooi genoeg om te kopen, want hij is bij Beverly Hills Car Club van eigenaren veranderd voor 800.000 dollar. Of, in een valuta dat we beter kennen, 716.878 euro. Miskoop van de eeuw, of juist een slimme investering?





Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!