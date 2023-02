Dit zijn de vrouwenauto’s van het jaar 2023

Het is bekend welke vrouwenauto’s van het jaar 2023 zijn geworden.

European Car of The Year, World Car of the Year, Autoblog Auto van het Jaar: de lijst met awards is soms oneindig. Naast al deze roemruchte titels is daar ook de ‘Women’s World Car Of The Year’. Dat is een een verkiezing die lijkt op World Car of the Year, maar dan vanuit het oogpunt van de vrouw.

Want mannen en vrouwen schijnen anders naar auto’s te kijken. Nu betwijfelen we dat eigenlijk ten zeerste, want je hebt iets met auto’s of niet. Enfin, toch vond de organsatie het 13 jaar geleden nodig om een aparte verkiezing te houden. En he meer feestjes, hoe meer vreugd!

In dit geval mag de 63-koppige jury erover buigen. Het zijn allemaal autojournalisten, afkomstig uit in totaal 45 landen. Er is ook Nederlandse inbreng, namelijk Odiel Mennink en Rowan Peperkamp.

Winnaar per categorie

Op basis van een heleboel eisen heeft de jury per categorie een winnaar aangewezen. De categoriën zijn Urban, Family SUV, Large Car, Large SUV, Performance en 4×4. In de Urban catogerie heeft de Kia Niro gewonnen. De ‘Family SUV’-titel is in de wachtgesleept door de Jeep Avenger.

Bijzonder, want dat is een erg kleine crossover. Misschien als auto voor erbij voor de familie? De kleine Jeep werd ook European Car of the Year 2023, dus ergens doet die Avenger het heel erg goed.

De Citroen C5 X was de beste nieuwkomer in de klasse ‘Large family’. De Nissan X-Trail was de beste grote SUV. Als het gaat om de ‘Performance’-categorie, is de Audi RS3 de winnaar. Tot slot is er in de Ford Ranger de beste nieuwe 4×4, aldus het panel.

Al deze auto’s werden vergeleken met hun concurrenten uit hun eigen klasse. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat er een algemeen winnaar wordt gekozen uit deze 6 klasse-winnaars.

Overal winnaar vrouwenauto’s van het jaar 2023?

Het zou wel mooi zijn als de Audi de prijs in de wacht sleept. Dan kiezen de ‘mannen’ voor de Jeep Avenger en de vrouwen voor een vijfcilinder raket in hatchbbackverpakking. De RS3 werd bij de mannen trouwens niet eens genomineerd, dus de vrouwen hebben sowieso al gewonnen.

We zetten ‘mannen’ tussen haakjes, en nee, niet omdat ze de Avenger hebben gekozen als COTY. Nee, omdat bij ECOTY wel degelijk vrouwen in de jury zitten: 5 zelfs.

