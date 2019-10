DJ Deadmau5 opteert voor een Tesla Semi

Deadmau5' Tesla-liefde brengt hem nu een semi.

Wat is EV-week zonder een EV truck? Bijna was de Tesla Semi aan onze aandacht ontsnapt, maar DJ Deadmau5 herinnert ons eraan dat de joekelige Tesla weliswaar is uitgesteld, maar nog steeds bestaat. De Canadese beats-maker en auto-afficionado had de kans om persoonlijk kennis te maken met de Semi en dat beviel zo goed dat de dode muis er nu een wil hebben, zo geeft hij te kennen via Twitter.

.@Tesla okay… this thing rips. Count me in for the 2021 tour / mobile studio @elonmusk pic.twitter.com/d67n9fmq2g — Goat lord (@deadmau5) October 11, 2019

Deadmau5, of Joel Zimmerman zoals de muzikant echt heet, ziet er wel wat in om de Semi als tourbus te gebruiken of zelfs als mobiele muziekstudio. Qua laadvermogen zou dat moeten kunnen lukken. Misschien is er zelfs nog wat ruimte over achterin om een leuk speeltje te parkeren. In het verleden had dode muis namelijk een paar McLarens, een Nyan Cat Purrari en een Nyanborghini Purracan.