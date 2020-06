Novitec Ferrari F8 Tributo met 787 pk is eindelijk hier

De Novitec Ferrari F8 Tributo kon geen verrassing zijn. Wel is het een welkome aanvulling!

We hebben nog geen een brief of e-mail mogen ontvangen van een Ferrari F8 bestuurder die klaagde over te weinig vermogen in zijn bolide. Nu is de F8 nog maar net leverbaar en nog niet zo lang in Nederland. Ook is de 720 pk terke V8 waarschijnlijk meer dan voldoende om lol mee te beleven.

Rupsjes-nooit-genoeg

Echter, Ferrari-bestuurders zijn soms ware ‘rupsjes-nooit-genoeg’ en kunnen wel een paar upgrades waarderen. Maar een Ferrari tunen, is dat wel wat je wil doen? Je wilt je Italiaanse volbloed niet bij een generieke chiptuner achterlaten. Master Kobe Wagyu-steak dompel je ook niet in de frituurpan.

Novitec

Gelukkig is Novitec daar om Ferrari eigenaren met vermogenswensen te helpen. De Duitse tuners zijn al jarenlang gespecialiseerd in Ferrari’s en ander snel exotisch spul. Het grote nieuws van vandaag is de Novitec Ferrari F8 Tributo. Het is een typische Novitec Ferrari. Ferrari’s tunen is altijd een beetje heiligschennis, maar bij Novitec weten ze het meestal wel goed te doen.

Novitec Ferrari F8 Tributo

Met de Novitec Ferrari F8 Tributo is dat niet anders. De uiterlijke wijzigingen zijn vrij beperkt. Dat komt voornamelijk omdat de aero-kit nog eventjes op zich laat wachten, deze is nog in ontwikkeling. Die aerokits van Novitec zijn soms best geslaagd, maar kunnen ook bizar lelijk zijn. Dus of je hier nu op moet wachten, laten we maar even in het midden.

Novitec N-Tronic

In technisch opzicht is er wel het een en ander gewijzigd. Het begint met de Novitec N-Tronic module. Dankzij deze ingreep levert de motor 67 pk en 112 Nm méér dan voorheen. Het totaal komt daarmee op 787 pk bij 8.000 toeren en 882 Nm, dat vanaf 3.000 toeren beschikbaar is. Een maximum draaimoment van 882 Nm is overigens echt bizar voor een Ferrari. Een Dodge Viper uit 2017 (toch echt een koppelmonster) had ‘slechts’ 813 Nm bij 4.950 toeren.

Prestaties

Van stilstand naar 100 km/u sprinten in de Novitec Ferrari F8 Tributo is nu in 2,7 seconden achter de rug. Het standaardmodel heeft daar een tergend trage 2,9 seconden voor nodig. Ook de topsnelheid heeft profijt van de motortuning. De standaardversie heeft een V-Max van 340 km/u. De Novitec Ferrari F8 Tributo kan ‘meer dan 340 km/u’. Nu weten we dat de topsnelheid bijna alleen een theoretische waarde heeft, maar kunnen ze dit niet even uitzoeken?

Uitlaatsysteem

Je kan de motortuning uitbreiden met een Novitec uitlaatsysteem. Deze kan voorzen worden van ‘electronic sound management’, waarmee je het geluid kunt aanpassen naar jouw smaak. Je kan het systeem combineren met de standaard eindpijp, of kiezen voor de eindstukken van Novitec, die zijn gemaakt van RVS én koolstofvezel.

Vossen

In sommenwerking met Vossen heeft Novitec ook een paar velgen in de aanbieding, Novitec NF9 genaamd. Uiteraard zijn het gesmede velgen. Voor zijn de velgen 9Jx21 groot (met 255/30 ZR21 banden), achter meten ze 12×21 (met 335/25 ZR22 banden). Er is keuze uit 72 verschillende kleuren voor de NF9-velgen voor de Novitec Ferrari F8 Tributo.

Ordinair

Mocht je Vossen-velgen te ordinair vinden voor een Ferrari, kun je ook voor échte Novitec velgen kiezen, eventueel in een maatje kleiner voor en achter. Speciaal voor de grote velgen heeft Novitec ook een setje verlagingsveren. Daardoor ligt deze Novitec Ferrari F8 Tributo maar liefst 35 millimeter dichter bij het asfalt.

Interieur

Ook kun je kiezen voor een geheel op smaak gemaakt interieur. Zoals vermeld komt de aerokit iets later. De onderdelen zijn nu bij Novitec te bestellen. Je moet uiteraard zelf je Ferrari meenemen.