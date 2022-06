Welke getunede Porsche 911 Turbo Cabrio kies jij?

Gun jezelf eens een dikke Porsche 911 Turbo Cabrio met wat extra’s: je hebt twee opties op Marktplaats!

Ook al heb je genoeg keuze in autoland, autofabrikanten maken altijd keuzes voor je. Eentje is het enigszins onderdrukken van de motor. In theorie zit er veel meer potentie in een motor dan wat de fabrikant je aanbiedt, maar krijg je een stukje minder om emissies dan wel langdurigheid te bevorderen. Des te leuker is tuning, want meestal kun je al aardig veel bereiken door die limitering van de fabrikant iets verder op te heffen.

Getunede Porsche 911 Turbo Cabrio op Marktplaats

Mocht je nou dat beetje extra willen in een Porsche 911 Turbo Cabrio van de 997-generatie, dan hebben wij twee leuke advertenties op Marktplaats voor je. Twee aardig gelijkwaardige exemplaren. Toch zijn er de nodige verschillen. We nemen het even met je door.

Porsche 911 Turbo Cabrio 9ff

Laten we beginnen met het donkerblauwe (of is het zwarte?) exemplaar. De Turbo is eigenlijk precies wat het zegt: het Mezger-blok met twee turbo’s. Deze donker-op-donkere uitvoering is relatief onaangepast, op de Macan-velgen na. Overigens niet een sterke mening hebben daarover, want dan wordt collega @Nicolasr verdrietig. Anyway, waar het uiterlijk normaal is, is de aandrijving dat niet. Het getunede aspect van deze Porsche 911 Turbo Cabrio op Marktplaats komt van de Duitse firma 9ff. Dit bedrijf ken je waarschijnlijk het best vanwege de krankzinnige 9ff GT9 R, maar je kon er ook ‘gewoon’ terecht voor dikkere specs in je motor. Standaard levert de Turbo S 480 pk, maar deze 9ff levert 620 pk en 800 Nm. Overigens zou je deze kunnen prefereren omdat het een ‘997.2’ is, maar dat is enkel optisch. Hij komt uit 2008 en de LED-achterlichten van de facelift zijn toegevoegd. Ook dat is door 9ff gedaan, trouwens.

Porsche 911 Turbo Cabrio BR Performance

Het zilveren exemplaar is ietsje minder heftig. Het is in de basis dezelfde auto, maar dan een jaartje nieuwer en zonder facelift-ambities. Ook deze heeft echter wat tuning ontvangen. De zilveren Porsche 911 Turbo Cabrio op Marktplaats is langs BR Performance geweest voor een krachtkuurtje. De 3.6 liter Mezger levert in dit exemplaar 550 pk en 800 Nm. Optisch is hij ook ietsje dikker door 20 inch ietwat foute Vossen-velgen, maar ook door een TechArt bodykit. TechArt kan heftige dingen doen, maar op dit exemplaar is het subtiel een best lekkere extra. Ook deze pre-facelift (‘997.1’) heeft wat kleine zaken van de gefacelifte Turbo gekregen, zoals het PCM-infotainment, airco en de nieuwe sleutel. Waarom zoveel gefacelift spul op een niet-facelift 911, zowel bij deze als de 9ff? Simpel: omdat Porsche sinds die facelift afstapte van de Mezger-motor en hem verving met de welbekende 3.8. Dat terwijl de Mezger-motor wordt gezien als ‘de betere motor’ in de omgang. Wees er dus blij mee, zeg maar.

Kopen

Even de balans opmaken: team 9ff komt uit 2008, heeft 95.000 kilometers op de teller staan en is optisch zo goed als standaard. Team BR is een jaartje jonger, al scheelt het maar weinig kilometers (91.000) en heb je het optische verhaal aan je kant (tenminste, het moet je ding zijn). Het zorgt voor een klein prijsverschil: 89.997 euro voor de 9ff en 84.997 euro voor de BR/TechArt. Kies zelf maar op de Marktplaats advertentie van ofwel de Porsche 911 Turbo Cabrio 9ff ofwel de 911 Turbo Cabrio BR/TechArt.