Dodelijk ongeval bij Kamperveen veroorzaakt door saucijzenbroodje

Raar, maar wel degelijk waar.

Het klinkt als een scène uit een horrorfilm vol gitzwarte humor, maar toch staat er geen enkele leugen in de titel van dit artikel. Dit blijkt een artikel dat vandaag door RTV Drenthe is gepubliceerd, waarin de rechtszaak van de 31-jarige Meppeler die anderhalf jaar geleden inreed op man uit Smilde wordt beschreven.

Uit verschillende uitspraken die de chauffeur van de vrachtwagen waarmee het ongeluk werd veroorzaakt heeft gedaan, is gebleken dat het incident plaats kon vinden door een lastig te vinden saucijzenbroodje. Volgens de trucker had hij luttele minuten voor het ongeval een saucijzenbroodje gekocht bij een tankstation en probeerde hij deze tijdens het rijden op te pakken. Omdat het broodje op een ongemakkelijke plek naast zijn stoel lag, kon hij hem niet snel vinden en verdween zijn focus enkele seconden van de weg.

Een fatale fout, zo blijkt, want hierdoor overzag hij de desbetreffende file op de N50 bij Kamperveen. Hoewel enkele auto’s op tijd uit konden wijken, wist de chauffeur (die op dat moment ook een hoge dosering speed in zijn bloed had) zijn voertuig niet op tijd tot stilstand te krijgen en reed hij met ongeveer 70 km/u in op een stilstaande auto, die precies in zijn baan stond. De klap was enorm en de auto werd 100 meter vooruitgeschoven. De 37-jarige Smildeger in de auto liep hierbij een groot aantal botbreuken op en ook een lichaamsader scheurde. Als gevolg van zijn verwondingen overleed de man kort na het ongeval.

Nu de meeste feiten over het incident op tafel liggen, heeft het Openbaar Ministerie een straf kunnen verzinnen. Vandaag heeft het OM 240 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf tegen de man geëist. Op 7 februari volgt een uitspraak van de rechtbank in Zwolle.

