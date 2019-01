ABT’s nieuwste creatie is even krachtig als 812 Superfast

Kijk, dat is toch netjes.

ABT houdt zich eigenlijk alleen bezig met apparaten die van de productielijn van Volkswagen zijn gerold. Toch proberen de Duitsers zo nu en dan hun spectrum te verbreden. Het meest recente voorbeeld van zo een gedurfde actie vinden we in een luxe speedboat van het Italiaanse SACS. Het project is gebaseerd op de Strider 11 en is zo krachtig als een Ferrari 812 Superfast.

Het is niet zo dat ABT een gigantisch motorblok in de Strider 11 heeft geworpen en daarmee tevreden in zijn handen tevreden kan wrijven. Nee, de Strider 11 heeft vanuit zijn Lombardische villa namelijk al een vreselijk potente krachtbron meegekregen. Of twee, eigenlijk. De sloep wordt namelijk voortgestuwd door een stel 4,2-liter V8 TDI-motoren, die ieder 370 pk produceren. Het gecombineerde van 740 pk is vervolgens door ABT opgeschroefd naar 800 pk, een prestatiecijfer waarmee de boot zich technisch gezien kan meten met de Ferrari 812 Superfast (rijtest).

Hoewel 800 pk absoluut geen aantal is waarvoor de Strider 11 ABT Sport Master Limited Edition (zo heet hij in zijn volledigheid) zich hoeft te schamen, blijft het een relatief milde tuningsbeurt voor de beide Volkswagen-motoren. Dat gezegd hebbende staat ABT niet bekend om het zéér extreem opwaarderen van motoren.

Grappig is dat het hebben van 800 pk in het water weinig toevoegt aan de snelheid van de boot. Volgens ABT heeft de 11 meter lange sloep een topsnelheid van ongeveer 95 km/u, ofwel 50 knopen. Naast het tunen van de motor heeft ABT ook zijn herkenbare kleuren, evenals een reeks koolstofvezel onderdelen op de Strider 11 geplaatst. Het is niet bekend hoeveel het apparaat moet kosten.