Dodge maakt de Hellcat nog wat gaver

Ja, jongens. Wrijf het er maar in.

Het is een van de betere redenen om te gaan verhuizen naar de Verenigde Staten. Nee, we hebben niet het niet over een McDonald’s op elke straathoek of een zeer eloquente president, maar een Dodge sedan. De Charger SRT Hellcat om precies te zijn.

In Europa gaat de ‘pk-oorlog’ best ver. De Audi RS6 Performance (605 pk), Mercedes-AMG E63 S (612 pk) en BMW M5 Competition (625 pk) leveren belachelijk veel vermogen. Zoveel vermogen dat volgens hun makers vierwielaandrijving noodzakelijk is. In de Verenigde Staten denken ze daar heel anders over. De Dodge Charger SRT Hellcat levert namelijk 707 trappelende paarden, enkel en alleen op de achteras. Je hebt altijd boven baas.

Zo’n Charger SRT Hellcat is best voordelig. Voor 67.245 dollar staat er eentje voor de deur. Voor de context, de M5 en E63 kosten meer dan 100.000 dollar. Er rijden dus genoeg Hellcats rond in de VS. Om ervoor te zorgen dat jouw buurman niet exact dezelfde auto heeft, komen er een paar nieuwe opties beschikbaar voor deze karaktervolle beul.

Vorig jaar introduceerde Dodge al diverse striping-opties voor de Charger, maar volgens Mopar Insiders kun je binnenkort kiezen voor het ‘Satin Black Appaerance Package’. Er zit zowaar handwerk in, want de motorkap, achterklep, het dak en de spoiler worden met de hand voorzien van een satijnzwarte laklaag. Het is volgende maand beschikbaar voor de voor slechts 3.495 dollar. Wil je enkel een zwarte motorkap (afbeelding boven), dan is dat nu al mogelijk voor 1.995 dollar. Toch wat anders dan een S-Line paketje op een A6 2.0 diesel.