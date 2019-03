70 redenen waarom deze Cupra R de moeite waard is

Nee, hij is niet 70 euro goedkoper.

Het is een beetje de ideale budget power estate: de SEAT Leon ST CUPRA. De auto voldoet aan de eisen van de vrouw: veel bagage ruimte, neerklapbare achterbank, vijf zitplaatsen, isofix bevestiging en leverbaar in diverse grijstinten. Tegelijkertijd heeft de auto precies die hardware die de enthousiaste ‘Ring-ridder blij maakt: een mechanisch sperdifferentieel, de motor uit de Golf R en een zeer capabel onderstel.

De Leon ST CUPRA had aanvankelijk 280 pk en voorwielaandrijving, tegenwoordig is de motor ietsjes sterker en is vierwielaandrijving een mogelijkheid. Van de Leon ST heeft SEAT speciaal voor de ook een CUPRA R-uitvoering gemaakt. Het recept is net als bij de SEAT Leon CUPRA R. Het is geen gamechanger, maar gewoon een fraaie uitvoering.

De Leon ST Cupra R krijgt standaard vierwielaandrijving mee. De auto’s vooralsnog niet aangekondigd voor de Nederlandse markt. Daar moeten we vandaag ook niet naar kijken, want in het Verenigd Koninkrijk is er een hele leuke optie verkrijgbaar.

Voor slechts 500 pond is het mogelijk om het ABT Sportsline Powerpack te bestellen. Dankzij aangepaste software levert het blok ineens 70 pk méér. Standaard heeft de Leon ST CUPRA R precies 300 pk. Voor degene die geen zin heeft om te rekenen: het resultaat is dus 370 pk. De topsnelheid blijft 250 km/u (want begrensd), maar van 0-100 km/u is gedaan in slechts 4,5 seconden!

Je kan de SEAT Leon ST CUPRA R herkennen aan de bronskleurige details, grote Brembo remmen achter de 19″ bronskleurige velgen en de twee dubbele uitlaatpijpen. In het Verenigd Koninkrijk worden er 150 van gebouwd. De vermogensupgrade van ABT is goedgekeurd door SEAT, waardoor de garantie behouden blijft. Of de Leon ST Cupra R in het algemeen en de ABT-upgrade in het bijzonder ook naar Nederland komen, is vooralsnog niet bekend.