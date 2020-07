De AC Cobra is officieel terug, maar niet zoals je denkt

Het uiterlijk is nog oud en vertrouwd, de techniek is dat helaas niet.

Bij het zien van de iconische vorm van de AC Cobra hoor je in gedachten al meteen de grom van de V8. De twee elementen lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag de dag is er echter niks meer onlosmakelijk. AC Cars gaat de Cobra nu namelijk als elektrische auto bouwen.

De naam van de auto laat niets te raden over: AC Cobra Series 1 Electric. Het gaat dus om een Series 1, maar dan met een elektrische aandrijflijn in plaats van een V8. Qua uiterlijk zijn er geen aanpassingen gedaan. Niemand zal dus doorhebben dat er geen V8 in zit, totdat je wegrijdt.

Onderhuids is er wel het een en ander gewijzigd om plaats te bieden aan de moderne aandrijflijn. Het ladderchassis is gebleven, maar is wel aangepast waar nodig. De stuurinrichting en remmen hebben ook een upgrade gekregen.

De AC Cobra Electric wordt in een beperkte oplage van 58 stuks gebouwd. 58 is het aantal jaren dat verstreken is sinds de introductie van AC Cobra. Het was dus in 1962 dat de wereld kennis maakte met inmiddels legendarische combinatie van Brits design en Amerikaanse techniek.

De elektrische AC Cobra krijgt een vermogen van 230 kW, wat neer komt op 313 pk. De accucapaciteit van 54 kWh maakt een actieradius van 241 km mogelijk. Een rondje toeren op een zondag moet dus wel lukken. De afwezigheid van het motorgeluid zal zo’n tochtje wel een hele andere ervaring maken.

Het gewicht valt uiteraard wat hoger uit dan dat van het origineel. AC zegt dat het gewicht onder de 1.250 kg is gebleven. Een sprintje van 0-60 mph zou in 6,7 seconden mogelijk moeten zijn.

Als je nu echt per se een verbrandingsmotor wil: dat kan. AC Motors brengt namelijk ook nog een versie uit met een verbrandingsmotor: de AC Cobra 140 Charter Edition. Deze heeft zelfs Ford-motor. Dat klinkt veelbelovend, maar nee: het is geen V8, maar de 2.3 Ecoboost uit de Mustang. Een viercilinder dus. Deze versie is dus ook niet wat je gehoopt had.

Aan de AC Cobra Electric hangt een prijskaartje van €153.000. De 140 Charter Edition is goedkoper met een adviesprijs van €94.000. Beide varianten zullen eind dit jaar geleverd worden.