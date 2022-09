911 TR750 is uiterst milde creatie. Met 750 pk.

De 911 TR750 is een uiterst milde creatie. Te bizar voor woorden eigenlijk.

Een nieuwe dag, een nieuwe creatie van onze vrienden van Manhart. Dat is een tuner uit Wuppertal, Duitsland die in principe allerlei auto’s onder handen nemen. Of het nu een Audi, BMW, Mercedes-Benz, Alfa Romeo of McLaren is: zij draaien hun handen er niet voor om. Dus ook een Porsche 911 kun je daar laten ‘optimieren‘.

In dit geval hebben ze de nieuwste Porsche 911 Turbo onder handen genomen, uiteraard meteen ook de Turbo S. Want ja, waarom niet? Zoals we keihard verklappen in de titel, zijn de modificaties uiterst mild. Sterker nog, als je je maar een klein beetje beheerst op de beruchte Porsche-optielijst, dan kun je deze onderdelen waarschijnlijk bekostigen op je 911.

911 TR750

Laten we beginnen met de motor. De 3.7 liter boxer van Porsche is eigenlijk al een veel te krachtige powerhouse. Zelfs snelle Tesla’s hebben moeite met de acceleratiekracht van de Turbo S. Dat zal met deze TR750-kit alleen maar lastiger worden. De kit bestaat enkel en alleen de aanpassing van de ECU. Het vermogen is nu 750 pk, precies 100 pk meer dan standaard. Alleen door een chip!

Voor een beetje auditief genoegen is er een Kline-sportuitlaat en een downpipe met 200-cels sportkats. Of deze nog zorgen voor extra vermogen, vermeldt Manhart niet. Ook koppel, prestaties en prijzen communiceren de Duitsers vooralsnog niet. Wel dat je kunt kiezen voor een verlagingsset. Middels veren van H&R staat de 911 TR750 voor en achter zo’n 30 mm lager.

Goud

Het geheel wordt afgemaakt met de beroemde gouden striping, stickers en details. Die striping over het dak mag, het geeft de auto een herkenbaar voorkomen. De omlijning bij de bumpers is buitengewoon kitscherig. De gouden afwerking bij deze velgen staat dan wel weer erg goed. Gelukkig is het allemaal smaakafhankelijk en kun je het samenstellen zoals je wenst.

Manhart is overigens niet de enige die met gemak 100 pk extra uit de 911 Turbo S tovert. Ook tuners als Ruf, Speedart, Brabus en G-Power draaien hun hand er niet voor om.

