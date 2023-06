Porsche Mission X: de volgende 918 is hier

Porsche voegt de Mission X Concept nu al toe aan het rijtje met hun beste hypercars, dat belooft wat!

Er was eens een tijd dat de meeste autosporten werkte met een homologatieregelgeving. Waar een x aantal auto’s voor de straat gebouwd moesten worden, anders mocht de raceauto niet meedoen. Die tijd is al lang voorbij en dus komt het maar weinig meer voor dat een autofabrikant een auto ontwikkelen die écht in de buurt komt van een straatlegale raceauto.

Porsche Mission X

Porsche laat zien wat er gebeurt als ze hun Le Mans racers naar een straatauto vertalen. Ontmoet de Porsche Mission X. Het gaat nog om een concept, maar Porsche noemt het lijstje 959, Carrera GT en 918 Spyder al. Dat belooft wat.

De Carrera GT en 918 Spyder worden in ieder geval genoemd omdat je die even moet onthouden voor de grootte. De wielbasis van 2,73 meter is namelijk identiek aan die twee. Verder is het de bedoeling om een soort ultra-luxueuze supersportwagen neer te zeggen. Wij krijgen er al een soort Pagani-gevoel van, die hoek moet je het dan ook zoeken.

Oude Le Mans auto’s

Een vleugje oude Porsche Le Mans auto vindt je bijvoorbeeld in de deuren van de Mission X. Die openen met een dubbel scharnier schuin naar boven, zoals een Porsche 917. De langgerekte koplampen zijn dan weer een knipoog naar de 906 en 908.

Details

Kleine details maken de Porsche Mission X. Zo zijn de Porsche-letters lichtgevend en tijdens het opladen pulseert de ‘E’ van Porsche. Ook het nieuwe Porsche logo debuteert op de Mission X. Om een gevoel van ‘de bestuurder centraal’ te krijgen, is het bruine leer in het interieur overal, behalve de bestuurdersstoel en het stuur. De auto zit vol met camera’s die kunnen fungeren als dashcam bij de betere circuitdagen en op het dashboard aan de passagierskant zit een houder voor een stopwatch. Porsche Design heeft speciaal voor de Mission X een stopwatchmodule ontwikkeld die daar in past.

Elektrisch

Porsche maakt weinig bekend over de aandrijflijn van de Mission X. Wel wordt duidelijk dat hij elektrisch is. Porsche laat aardig tactisch in het midden óf er een productieversie komt. Porsche zegt namelijk “indien deze komt” en indien deze komt wordt het:

De snelste productieauto op de Nordschleife

Een pk-tot-gewicht-ratio van 1 pk/kg

Actieve aerodynamica goed voor meer downforce dan de GT3 RS

Een 900 volt architectuur zodat laden kinderspel is.

Precieze pk/gewicht aantallen ontbreken, maar 1/1 betekent dus dat je iets diks kan verwachten. Een Rimac Nevera weegt 2.150 kg en heeft 1.914 pk, dus verwacht 1.500 tot 2.000 pk voor de Porsche. Mits het gewicht zo laag kan, uiteraard.

Aangezien Porsche het uitbundig heeft over ‘het volgende hoofdstuk’ en zoals gezegd het rijtje 959, Carrera GT en 918 erbij pakt, lijkt het wel dat we een productieversie mogen verwachten. De timing is overigens totaal niet toevallig, aangezien Porsche helemaal in de ban is van hun 75-jarige bestaan als sportwagenfabrikant. Op 8 juni 1948 kwam namelijk Porsche 356 ‘No.1’, de allereerste, tot leven.