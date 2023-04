Nieuwe Colt is voor ons een oude bekende

Maar waarom doen ze dit in hemelsnaam met de nieuwe Colt?

We leven in een tijd dat bekende autonamen niet direct iets zeggen over de betreffende auto. Zo zijn er mensen die Mustang Mach-E geen echte Mustang vinden, ondanks dat v de eigenaar is van de naam Mustang en de Mach-E heeft ontwikkeld. Met name dat laatste is wel een dingetje.

Mitsubishi heeft zojuist de terugkeer van een bijzondere auto aangekondigd, de Colt. De Mitsubishi Colt is een van de bestsellers van het Japanse volumemerk. Nou ja, volumemerk, het was ooit een wereldspeler van formaat, maar het merk heeft een paar bijzondere keuzes gemaakt.

Nieuwe Colt

In veel delen van de wereld worden er nog enorm veel Mitsubishi’s verkocht, met name de terreinwagens, pick-ups, bedrijfswagens, busjes en dergelijke zijn erg in trek in gebieden waar de omstandigheden minder briljant zijn. Maar voor ons in Europa zijn ze een tijdje geleden al vergeten door te ontwikkelen.

Een tijdje geleden maakte Mitsubishi bekend zich terug te trekken uit Europa. Daar lijken ze een beetje van terug te komen. Er zijn nieuwe modellen onderweg die – we vermogen tijdelijk – de gaten moeten dichten. Zo is er de nieuwe Mitsubishi ASX (net een Captur) en kondigt het merk nu ook de Mitsubishi Colt aan, geweldig!

Boven: de Renault Captur. Onder: de Mitsubishi ASX. Juist….

Mitsubishi maakt deel uit van de Renault-Nissan-Mitsubishi alliantie, dus kunnen ze gebruik maken van de techniek van een van de modellen van die andere merken. In dit geval is de Colt een variant van de Renault Clio. Nu is dat niet direct heel erg vreemd, maar ze hebben er écht niets aan gedaan om het model aan te passen. De complete vormtaal van Renault zal namelijk zichtbaar zijn op de Colt.

Niet een Micra, echt een Mitsubishi Clio

Waar de Nissan Micra óók techniek deelt met de Clio, heeft die Nissan zijn eigen koetswerk en interieur. In het geval van de Mitsubishi Colt hebben ze een Mitsubishi Colt-badge op een Clio geplakt en een paar andere gemonteerd. En dat was het.

De Colt zal een Mitsubishi-versie zijn van de gefacelifte Clio, die we in de herfst van dit jaar verwachten. Er komen twee versies, een Colt met 1.0 turbomotor (90 pk) en een Colt Hybrid met 145 pk (gewoon de Clio E-Tech dus).

Is de auto dan totaal niet interressant? Nou, niet echt voor de liefhebber of de nieuwsjunk. Sorry. Maar wat wel eventueel handig kan zijn, is hoe de auto geprijsd gaat worden ten opzichte van de Renault Clio. Volgens Mitsubishi wordt de Colt bijzonder compleet uitgerust. Dat niet alleen, Mitsubishi heeft ook betere garantievoorwaarden dan Renault.

Net als de gefacelifte Clio verwachten we de nieuwe Mitsubishi Colt in de herfst van 2023. Ook in Nederland!

