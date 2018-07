Domeinen sloopt cabrio onterecht, biedt eigenaar 500.

Oops.

Af en toe nemen we een frisse duik in de doorgaans niet zo frisse omgeving van Domeinen. Bij dit overheidslichaam komen auto’s terecht van wanbetalers en boefjes van allerlei allooi, die vervolgens per opbod verpatst worden ten faveure van de staatskas. Het kan interessant, of in ieder geval vermakelijk zijn, om af en toe eens een blik te werpen op het aanbod. Immers zijn boeven soms kleurrijke karakters en kunnen hun auto’s dat weerspiegelen. Niet zelden staat er iets exotisch en je hebt meteen een ‘verhaal’ bij zo’n auto. For better or for worse.

In de ambtelijke molen worden echter ook weleens fouten gemaakt. Plus boefjes kunnen goede advocaten regelen die hun gebrek aan (bewijs voor) schuld aantonen. In zo’n geval kan het voorkomen dat een auto die bij Domeinen terechtkomt weer terugmoet naar de rechtmatige eigenaar. Dat wordt echter lastig als de auto al verpatst is en nóg lastiger als de auto gesloopt is.

Precies dat laatste gebeurde met een Chrysler Sebring cabrio. Een ambtenaar had op het moment dat de auto binnenkwam bij Domeinen de auto getaxeerd op 500 Euro, op basis van de waarde van een vierdeurs Sebring sedan. Vervolgens werd besloten de auto te vernietigen, aldus kwaliteitspublicatie Fiscaal Up To Date.

Dat de doodstraf ook zo zijn nadelen heeft, ondervond de eigenaar van de auto daarna. Niet omdat hijzelf moest hangen, maar omdat Domeinen hem slechts 500 Euro aanbood op het moment dat de rechtbank achtte dat hij zijn auto terug moest krijgen (wat dus niet meer kon). De eigenaar was het daar niet mee eens, daar het om een ‘gelimiteerde Sebring Cabrio’ betrof die volgens hem een waarde had van zo’n 10.000 Euro. We vermoeden zelf overigens dat het ook zou kunnen gaan om een Chrysler Sebring Limited cabrio, maar dat terzijde.

Voordat je zegt dat 10.000 Euro vragen voor een Sebring cabrio ronduit crimineel is: de duurste Sebring Cabrio die we op Autotrack kunnen vinden doet net geen vijftien ruggen. Het betreft dan wel een grijs exemplaar uit 2009 met minder dan 50.000 kilometers op de klok. De meeste (oude) Sebring cabrio’s zitten wel dik onder de tienduizend Euro, maar de goedkoopste heeft desalniettemin een vraagprijs van een kleine drieduizend Ekkermannen.

Domeinen weigerde het bezwaar van de eigenaar serieus te nemen, waarop de laatste naar de Nationale Ombudsman is gestapt. Deze oordeelt dat Domeinen de hele zaak toch nog maar een moet heroverwegen. Gebeurt dit niet, dan moet de Sebring-rijder uitwijken naar de civiele rechter.