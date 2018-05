Koop deze airride R8 van een voormalig Nederlands boefje

Wees de pimp van de lokale McDonald's.

Eind vorig jaar deed de politie een inval bij een witwasbende. Er werd ontzettend veel in beslag genomen, waaronder een Audi R8 op BBS-velgen én airride. Het was uiteraard een kwestie van tijd voordat deze opvallende Audi zijn opwachting zou maken bij de vrienden van Domeinen en inmiddels is het zover.

Het gaat om een R8 R-tronic uit 2008. Uit de catalogus van Domeinen valt weinig informatie te halen over de auto. Zo is onder meer de kilometerstand onbekend. Tevens moet de sleutel nog worden ingelezen. De Audi is ontdaan van zijn badges. Daarnaast zijn de standaard aanwezige dubbele pijpen aan weerskanten vervangen voor ovale exemplaren voor een V10-look.

Gezien het verleden, de merkwaardige tuning en het feit dat ‘ie bij Domeinen staat, kun je deze R8 wellicht voor een aardig prijsje op de kop tikken. Je checkt de Audi hier. Meer foto’s van deze R8 tref je op Autojunk.

Met dank aan iedereen voor de tips!