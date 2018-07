Vrije Trainingen Duitsland: Red Bull Racing regeert

Overweegt Max een carrière-switch?

We hopen natuurlijk dat het grote F1 nieuws van het weekend nog moet komen in de vorm van een ultra spannende race, maar het zou kunnen dat we het al achter de rug hebben. Bassie en Adriaan hebben beiden officieel bijgetekend bij Mercedes en zodoende weten we nu bijna hoe het F1-landschap er volgend jaar uit gaat zien aan de scherpe kant van het veld. Mits we ervan uitgaan dat de drie dominante teams van nu dat blijven tenminste, want dat is natuurlijk nooit helemaal zeker.

Hoewel er nog een héél klein vraagtekentje achter de naam van Ricciardo staat bij Red Bull Racing lijkt de vraag vooral te zijn wat Ferrari doet. Nemen ze de ‘gok’ met Leclerc of gaan ze toch nog een jaar voor Raikkonen? Vettels voorkeur is in ieder geval duidelijk. Hij liet optekenen dat Leclerc ‘geen haast moet hebben’ om naar Ferrari te gaan. Juist ja.

Sprekende over Vettel: ondanks de ‘openheid’ van dit seizoen, lijkt de strijd om de titel gevoelsmatig weer af te stevenen op een duel tussen SEB en HAM. Let wel: qua punten is dat eigenlijk nog helemaal geen gegeven. Dit weekend markeert pas de helft van het F1-seizoen. Een of twee slechte weekends voor de twee grootverdieners uit de sport en Bottas, Raikkonen en de twee Red Bull coureurs hijgen zomaar weer in hun respectievelijke nekken. Maar op een of andere manier heb je gewoon absoluut niet het gevoel dat dat écht gaat gebeuren. Of ben ik dat alleen? Bij de laatste race won Vettel voor Hamiltons thuispubliek. Kan HAM dit weekend de rollen omdraaien? Of komt er toch even iemand anders tussendoor fietsen?

VT1

Het goede weer dat we al een tijdje hebben in Nederland houdt in dit geval niet op bij de grens. Ook in Duitsland is het stralend weer. Verstappen heeft er duidelijk zin an: hij zet al vrij vroeg in de sessie een paar rappe tijden op de klok. Voor twee rijders is het een extra speciale dag, te weten Antonio Giovinazzi en Nicolas Latifi. Zij mogen meedoen aan de sessie ten faveure van respectievelijk Marcus Ericsson bij Sauber en Esteban Ocon bij Force India. Voor beiden is het niet de eerste keer dat ze achter het stuur kruipen van een F1 auto, Giovinazzi reed zelfs al een paar races. Maar elke meter die je met een courante F1-bolide in anger kan rijden is natuurlijk fijn voor een jonge coureur die naar een vast racezitje hengelt. Helaas voor Giovinazzi loopt het bij hem niet op rolletjes: zijn motorkap komt los van de Alfa Romeo Sauber en dat kost hem de nodige tracktime.

Eigenlijk is de sessie verder een beetje saai als het gaat om incidenten. Mogen we dat zeggen? Ja dat mogen we zeggen. Renault heeft wat technische problemen en de gele voiture vreet bovendien weer zichtbaar banden op dit circuit. McLaren en Williams zijn druk in de weer met flo-viz verf om hun (dramatisch) slechte auto’s extra snelheid te geven. Stoffel heeft trouwens ook weer betrouwbaarheidsproblemen en rijdt maar veertien rondjes. Max Verstappen is een tikje enthousiast bij het binnenrijden van de pits en geeft een monteur zodoende een tikkie. Het mag eigenlijk geen naam hebben, maar dit zijn de beelden:

Gelukkig is de strijd om de beste tijd wel spannend, al is het maar ‘only friday’. Red Bull Racing lijkt er lekker bij te zitten op het circuit. Uiteindelijk is Daniel Ricciardo weer eens een keertje het snelst van het hele gezelschap. Hij laat Hamilton met vier duizendsten van een seconde in het stof bijten. Verstappen sluit aan achter HAM en wordt op zijn beurt gevolgd door VET. De Duitser geeft een dikke twee tienden toe op de honingdas, zij het op de wat hardere softs. Het zit dus weer dicht bij elkaar. Het zure nieuws voor Ricciardo is alleen: hij gluurt tegen een dikke gridstraf aan. tegelijkertijd betekent dat voor keiharde Max-fans overigens dat áls Red Bull Racing hier inderdaad meekan met de besten, hij normaal gesproken vast één van zijn concurrenten kan doorstrepen.

1. Ricciardo (ultrasofts)

2. Hamitlon (ultrasofts)

3. VERSTAPPEN (ultrasofts)

4. Vettel (softs)

5. Bottas (ultrasofts)

6. Raikkonen (softs)

7. Grosjean (ultrasofts)

8. Magnussen (ultrasofts)

9. Leclerc (softs)

10. Hulkenberg (ultrasofts)

11. Perez (medium)

12. Alonso (ultrasofts)

13. Stroll (ultrasofts)

14. Sainz (ultrasofts)

15. Hartley (softs)

16. Sirotkin (ultrasofts)

17. Latifi (ultrasofts)

18. Gasly (softs)

19. Giovinazzi (softs)

20. Vandoorne (softs)

VT2

De tweede sessie is (zoals zo vaak) meer van hetzelfde. Geen bizarre crashes dit keer, maar de competitie wordt vandaag al behoorlijk hard gemaakt zo lijkt het. Niks geen tijd uitzitten en lamlendig over de baan tokkelen: de topteams zitten heel dicht bij elkaar en willen elkaar ogenschijnlijk alvast een dreun uitdelen op deze zonnige vrijdag, misschien ook omdat er morgen potentieel wat regen voorbij komt en VT3 dan in het water valt (eerst zien dan geloven).

De mannen waarvan je het zou verwachten wisselen de snelste tijden vooraan het veld af. Behalve DR3 dan, want die focust zich op runs op de softs, ongetwijfeld met het oog op zijn race vanaf de staart van de grid. Dan geeft Max met nog ruim veertig minuten te gaan een 1:13.085 neer. Het blijkt uiteindelijk genoeg te zijn voor P1 in de sessie. Later klaagt MV33 overigens wel een beetje over zijn versnellingsbak, maar we hopen dat dat met een sisser afloopt.

Helemaal aan het eind gaan de Mercs er nog een keer voor, maar beide Silberpfeile schieten de baan af ter hoogte van de Mercedes-tribune. De afgereisde Mercedes arbeiders weten zodoende dat hun merk de juiste mensen een baan heeft gegeven. Max opeens dus weer op P1, wie had dat gedacht na de race in Silverstone? Tuurlijk, de Mercs staan zó dichtbij (HAM op een halve tiende, BOT op een tiende) dat ze morgen waarschijnlijk sneller zijn in de kwalificatie, maar toch.

Slecht nieuws voor Ferrari dus? Mwah, ja en nee. Ja, over een rondje moeten Vettel en vooral Raikkonen zich vandaag gewonnen geven, maar de long run pace op het hardere rubber ziet er weer goed uit bij team rood. Gek eigenlijk, want nog niet zo lang geleden hadden ze juist superzachte banden en warm weer nodig om het Mercedes moeilijk te maken. Achter de toppers lijkt Haas F1 weer de beste papieren te hebben. Maar ja, dan moeten Grosjean en Magnussen wel nog even de puntjes binnenslepen op zondag zonder touché’s en dergelijke…

1. VERSTAPPEN (ultrasofts)

2. Hamilton (ultrasofts)

3. Bottas (ultrasofts)

4. Vettel (ultrasofts)

5. Raikkonen (ultrasofts)

6. Grosjean (ultrasofts)

7. Magnussen (ultrasofts)

8. Leclerc (ultrasofts)

9. Hulkenberg (ultrasofts)

10. Ocon (ultrasofts)

11. Perez (ultrasofts)

12. Sainz (ultrasofts)

13. Ricciardo (softs)

14. Ericsson (ultrasofts)

15. Gasly (ultrasofts)

16. Hartley (ultrasofts)

17. Alonso (ultrasofts)

18. Stroll (ultrasofts)

19. Sirotkin (ultrasofts)

20. Vandoorne (ultrasofts)