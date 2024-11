Domeinen veilt afgepakte racemotoren

De Nederlandse overheid verkoopt leuk spul op twee wielen.

Telkens wanneer er een nieuwe lading voertuigen verschijnt bij Domeinen Roerende Zaken kunnen we het niet laten om even te spieken of er wat leuks bij zit. En inderdaad, bij de nieuwe stapel zit veel geinigs. De gebruikelijke G-klasses van Defensie zijn aanwezig, maar ook een zitmaaier en een boel auto’s waar we misschien nog wel op terugkomen in een ander artikel.

Hoe dan ook, ons oog viel op drie motorfietsen waarvan er twee een Rothmans-livery dragen. Cool, maar volgens motormuis @michaelras valt er meer te vertellen over deze drie tweewielers. Omdat we braaf zijn bevelen opvolgen, is hier wat informatie over de drie racemotoren die te koop staan.

Honda RS 125

In de jaren ’80 bestond de MotoGP nog niet zoals in de huidige vorm. Destijds werden motorraceklassen aangeduid met het cilinderinhoud van de motoren. Zo was er ook een 125 cc-klasse. Die klasse ging in 1988 over van tweecilindermotoren naar eenpitters. Hier wist Honda handig op in te spelen met de RS 125. Zo’n beetje het hele rijdersveld reed met de nieuwe Honda. Hierna zouden nog veel Honda-racemotoren de naam RS 125 dragen.

Je mag de motorfiets die bij Domeinen RZ te koop staat best zien als de McLaren MP4/4 van de MotoGP. Overigens is de kans groot dat dit replica’s zijn van de motoren die in de echte raceklasses hebben gereden. Tevens zijn het bouwjaar, de kilometerstand, een sleutel allemaal zoek. Ditmaal geen probleem want er zit nooit een sleutel op een racer.. Wel geeft de overheid aan dat de tweewieler niet bedoeld is voor het gebruik op de openbare weg. Duh!

Honda RS 250 R

Nog zo’n toffe Rothmans-kleurstelling. En nog een MotoGP-equivalent, maar dan in de 250cc-klasse. Het model kwam uit in 1984 en werd een jaar later verkocht aan klantenteams. De tweewieler heeft een tweetakt tweecilinder die in V-vorm ligt. Bij vroege exemplaren is de V-hoek 90 graden, later werd de hoek 75 graden.

Net als de vorige Honda-motor van Domeinen is er geen sleutel en zijn de kilometerstand en het bouwjaar onbekend. Mocht je willen gaan bieden, hier een prijsindicatie: op Marktplaats staat een RS 250 R te koop voor € 17.500,-

Yamaha TZ250

De laatste van de drie racemotoren die te koop staan bij de Nederlandse overheid is een Yamaha TZ250. De eerste stuks stammen uit begin jaren ’70 en racete eveneens in het wereldkampioenschap motorrijden. Gezien de spaaksvelgen is de motor hierboven er eentje van voor de jaren ’90. Het watergekoelde tweetaktmotortje pompt er zo’n 77 pk uit bij maximaal 11.500 tpm. Wat ie moet kosten, gaat de veiling uitwijzen.

Wat denken jullie: had de vorige eigenaar nog wat bonnetjes openstaan bij de overheid en heeft ie die afbetaald met deze tweewielers? Of welke reden zou de overheid hebben gehad om de motorfietsen in te nemen en te veilen? Heb je nog geen motor, dan zijn deze drie racefietsen een mooi begin om je motorcarrière te beginnen op het circuit. Je zult straks immers met de motor naar het werk moeten. Maar ze staan natuurlijk ook prima in je woonkamer!