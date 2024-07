Jullie moeten allemaal op de motorfiets naar het werk!

Woon-werkverkeer per motorfiets. Dé oplossing voor files.

Het is eigenlijk heel simpel. Elke dag is het verschrikkelijk druk op de Nederlandse wegen. Iedere dag is het weer aansluiten. Dan zit je in je auto en kijk je in de linker- of rechterbuitenspiegel. Komt er zo’n dude of dame op de motorfiets zo hop, tussen de auto’s voorbij. Komen er dan niet in een split second gedachten in je op: dat is eigenlijk best slim.

‘Werkgever moet motorfiets promoten’

Als jij zelf die gedachtes niet hebt, moet je werkgever maar een handje helpen. Dat vinden ze bij de RAI Vereniging. Werkgevers zouden de motorfiets als woon-werkverkeer meer moeten gaan promoten op de werkvloer.

Laten we werkgevers vast een voorzetje geven. Ik zeg: posters van Rossi, overal op de werkvloer. Een mooie vitrinekast met gedragen helmen van bekende motorcoureurs. De werknemer van de maand mag lunchen met Michael van der Mark. Kaartjes voor de TT voor het hele gezin. Moet jij eens kijken hoe snel die medewerker zijn motorrijbewijs haalt en naar het werk komt op de tweewieler.

De RAI Vereniging heeft onderzocht dat 71 procent van de werkgevers de motorfiets als vervoersmiddel niet promoot. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 23 procent van de forenzen positief is over woon-werkverkeer afleggen per motorfiets. Bij diegenen die al een motorrijbewijs hebben is dat zelfs 66 procent. Wie gaat het daadwerkelijk doen? Slechts 6 procent zegt er echt voor open te staan.

Eigenlijk zeggen ze bij de RAI Vereniging dat werkgevers aan de bak moeten om woon-werkverkeer met de motorfiets beter te promoten. Kluisjes voor je pakken, overdekte parkeerplaatsen, iemand die je vizier wast bij aankomst. Oké, dat laatste heb ik net zelf verzonnen. Maar toch. Allemaal op de motor naar het werk. Wie het langste een wheelie kan doen heeft gewonnen.