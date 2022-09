Ruby Star op een 992 Turbo: kan dat?

Is Ruby Star een geslaagde kleur op een 992 Turbo?

Het PTS-programma van Porsche is een enorm succes. Het idee is simpel. Je kan bij Porsche kiezen uit een beperkt aantal kleuren. Zwart, wit, Racinggeel en Indisch Rood zijn standaard. Dan heb je een paar metallic lakken (optie voor Carrera en GT3, standaard op Turbo). Tenslotte zijn er nog speciale kleuren. Dáár weer boven zit dan PTS. Als je niet je favoriete kleur hebt gevonden, kun je sowieso daar slagen.

Bij PTS zitten allerlei kleuren, de meeste heeft Porsche gebruikt op andere modellen in het verleden. In sommige gevallen is het wel een beetje zuur. Sommige kleuren waren eerst ‘gewoon’ metallic lakken (en als zodanig geprijsd). Nu zijn ze ineens 10.430 euro. Dat is een hoop geld voor een kleurtje. Dus als je ervoor kiest, ga dan voor een herkenbare en iconische kleur, zoals Ruby Star!

Kleur

Dat is een kleur die iedereen kent. Deze roze tint maakte furore op de Porsche 911 Carrera RS van de 964-generatie. Je zag het ook op de 968 Club Sport. Er zijn ook 928’s en 944’s in deze kleur gespot. In beide gevallen kon je ze ook bestellen met de convex-cup velgen in dezelfde kleur. Mooi? Dat is je eigen smaak. Herkenbaar: absoluut?

Maar werkt de kleur ook op een modernere 911? Dat kunnen we zijn aan deze Ruby Star 992 Turbo. Het is niet zomaar een 911 Turbo S, maar een 20th Anniversary Edition, speciaal om 20 jaar aanwezigheid op de Chinese markt te vieren. Het is typisch zo’n auto waarbij het complete optieboekje is aangevinkt.

Denk aan de zwarte PDLS-koplampen. Uiteraard zijn er stickers op het midden van de auto en op de zijkant met de ’20’ op de deuren. Ook gaaf, de spiegelkappen zijn hoogglans zwart, net als de luchtinlaat.

Remmen Ruby Star 992

Een subtiel detail wat heel erg cool is, zijn de keramische remmen. Die zijn standaard geel, maar optioneel kun je ze zwart laten spuiten zodat ze niet te veel opvallen. Aan de achterzijde zien we dat ze het stuk bij de uitlaten in carrosseriekleur (Ruby Star dus!) hebben meegespoten op deze 992. Dat ziet er veel beter uit dan het zwarte plastic dat de mode lijkt te zijn.

Als kers in de appelmoes zijn er goudkleurige Porsche en Porsche 911 Turbo S-badges om duidelijk te maken dat je een speciale en dure Porsche hebt. Ja, duur! Omgerekend kost dit apparaat namelijk 450.000 euro. Een standaard 992 Turbo S kost je in Nederland ongeveer 3 ton.

