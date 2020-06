Domme schades: dubbel pijn?

Schade komt zelden voort uit een slimme actie. Maar soms kan je echt wel door de grond zakken… Domme schades.

Schuld

Er zijn schades op te noemen die eigenlijk niemand zijn schuld zijn. Denk dan aan hagelschade of stormschade. Vaker kan je echter wel degelijk een schuldige aanwijzen. Te hoge snelheid, niet goed kijken in het verkeer, of simpelweg een verkeerde inschatting kunnen allemaal leiden tot een ongeluk. Maar soms, ja soms is het zo knullig dat je het liefst door de grond zou zakken. Wij gingen op zoek naar kostbare domme missers

Handrem vergeten

Een klassieker! Maar ook direct eentje die in de meest ‘mooie’ varianten voorbijkomt. Je handrem vergeten is vaak geen ramp. Wanneer je auto dan ook niet ‘in zijn versnelling’ staat is er vaak nog niets aan de hand. Overkomt dit je op heuvelachtig terrein dan kan dit echter anders aflopen. Dat overkwam de bestuurder van deze Focus RS, gespot door een Autojunk lezer. Gelukkig kwam de auto niet tot stilstand tegen het overige verkeer. Maar er moest toch een takelwagen aan te pas komen.

Handrem in combinatie met water

Een eervolle vermelding voor dezelfde oliedomme fout, maar dan in de buurt van water. Dit kunnen we niet beter illustreren dan met onderstaand geval van een Porsche Cayenne te water. Naar verluidt sprak de eigenaar hiervan nog net de legendarische woorden: “Ik dacht dat ie in P(ark) stond.” Ogenschijnlijk valt de schade hier mee. Want na een lange droogtijd en een schoonmaakbeurt zal de auto weer als nieuw ogen. Maar de schade zit letterlijk onderhuids. Water komt zo goed als overal. Dit betekent dat alle blootgestelde systemen gecontroleerd en mogelijk vervangen moeten worden. Om over het potentiële roestgevaar maar niet te spreken. Deze valt zeker onder domme schades.

Parkeergarage missers

Als je thuis komt met de melding dat je een ongeluk hebt gehad zal iedereen je eerst vragen of je niets mankeert. Na die opluchting zal vraag twee zijn: “wat is er dan gebeurd?” Als je dan een verhaal begint met: “ik was in een parkeergarage en….” Tsja, dan vallen eigenlijk alle varianten in de categorie ‘knullig’ . In een parkeergarage moet je altijd extra op je hoede zijn. Zeker als je af en toe je rem- en je gaspedaal met elkaar verwisselt…

Dubbel pijn?

