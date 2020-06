Wat doet Elon Musk in Engeland?!

Was het een mini-vakantie, of heeft Tesla-topman Elon Musk andere plannen met Engeland?

Je kan zeggen wat je wil over Tesla, maar een auto verkopen, dat kunnen ze wel. Een auto leveren is echter een ander verhaal. Tesla heeft altijd al met een gigantische backlog gekampt. Neem de Model 3 en de Model Y. Auto’s die eerst een jaar (of zelfs langer) in Amerika werden verkocht, voordat ze aan deze kant van het oceaan te zien zijn.

Het achterliggende probleem is simpel: de productie. Ze hebben simpelweg niet de capaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen. Ze hebben twee ‘Gigafactories‘ in de VS en eentje in Shanghai, maar het blijft niet genoeg. Daarom bouwen ze ook een fabriek in Duitsland en zijn er plannen voor een derde in de VS. Musk kijkt echter altijd naar de toekomst, misschien ligt die wel in Engeland…

Voor de tweede keer vandaag gaan we het namelijk over Bristol hebben, een stad in het zuidwesten van Engeland. De stad van Banksy, Massive Attack en slavenhandelaars. Volgens The Times zou Musk namelijk in een privévliegtuig zijn gestapt om naar potentiële locaties voor een Gigafactory te kijken. Dit is opvallend, aangezien hij eerder zei dat het Verenigd Koninkrijk juist afviel als productieland vanwege de onzekerheid rondom Brexit.

De Britse krant schrijft dat Tesla de Britse overheid heeft gevraagd om een locatie te zoeken voor zo’n fabriek. Daarvoor zou een overheidsdepartement zoeken naar een locatie van ongeveer 37,2 hectare. The Times zegt ook dat Gravity, een gebied van zo’n 263 hectare nabij Bristol, zou zijn benaderd in het kader van de Gigafactory. Daar zit een opvallend groot verschil tussen, Musk lijkt vooralsnog dan ook in de oriënterende fase te zijn.

Heel lang is de Tesla-topman overigens niet in het land geweest. Afgelopen woensdagmiddag zou zijn privéjet zijn geland op Luton Airport, om donderdagochtend weer op te stijgen. Of Musk inderdaad een fabriek in Engeland gaat bouwen? Dat is vooralsnog gissen. Via zijn officieel communicatiekanaal (lees: Twitter) heeft hij er nog niks over laten horen. Wel zei hij afgelopen dinsdag even geen gebruik van zijn kanaal te maken, om pas donderdagmiddag weer een Tweet de wereld in te gooien. Zou dit een stukje bewijs kunnen zijn?