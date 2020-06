LaRo Defender krijgt G-klasse behandeling

Flaneren door de stad in de zoveelste G-klasse? Met de Chelsea Truck Company Defender ben je origineler. Voor nu.

Van brute offroader tot hedendaagse alleskunner. Zo kun je de nieuwe Land Rover Defender in het kort samenvatten. Niet langer is het een drama om met deze auto door een stad te rijden. Comfort, luxe en dagelijkse inzetbaarheid zijn sleutelwoorden die we niet eerder in combinatie brachten met een Defender. Chelsea Truck Company, een zustermerk van Kahn Design, heeft LaRo’s nieuwste aangepakt en dit is het resultaat.

Chelsea Truck Company Defender is sinister

De specificatie lijkt samengesteld door een schurk uit James Bond. Het is nogal zwart allemaal, maar dat staat deze Defender helemaal prima. Wat je ziet is de Land Rover Defender 110 Launch Edition van Chelsea Truck Company. Je kunt hem zo uit de doos bestellen bij het Britse bedrijf. Ze leveren hem met de 2.0-liter turbodiesel viercilinder motor.

Toevoegingen op de bestaande specificatie zijn nieuwe 22-inch velgen en meer zwarte details dan gebruikelijk. Er zijn tevens nieuwe stoelen met keuze uit 10 verschillende kleuren leder. Helaas ontbreken foto’s van het interieur.

Chelsea Truck Company verkoopt de Defender voor 69.999 GBP. Dat is inclusief de donorauto. In Nederland zal de prijs door onze lieftallige belastingen uiteraard een klap hoger uitvallen.

In deze stedelijke uitdossing hangt er grote ‘Mercedes G-klasse’ vibe om deze Land Rover Defender. De ooit zo brute 4×4 is meer dan ooit een modetasje geworden. Of daar iets mis mee is mag u zelf oordelen.

De standaardversie hadden we onlangs al voor een rijtest, zie hieronder wat Wouter daar van vond!