“Donald Trump” gearresteerd na gevecht om parkeerplaats

Het is niet altijd even gemakkelijk je temperament in de hand te houden.

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin is gisteren in New York voor korte tijd gearresteerd door de politie, na een verkeersruzie met een automobilist om eenparkeerplek. Volgens verschillende bronnen viel Baldwin het 49-jarige slachtoffer aan, omdat hij op een vrije parkeerplek ging staan waar Baldwin zijn oog op had laten vallen.

Vlak nadat het incident had plaatsgevonden, werd de politie gebeld. Toen zij aankwamen op de plek van het voorval, besloten ze de 60-jarige Saturday Night Live-ster in te rekenen. In het televisieprogramma vertolkt Baldwin sinds enkele jaren de rol van Donald Trump. De klap(pen) die de acteur had uitgedeeld bleek voor het slachtoffer overigens voldoende om hem een controlebezoek aan het ziekenhuis te bezorgen.

Als gevolg van zijn acties werd Baldwin zoals gezegd gearresteerd, maar daarnaast kreeg hij ook nog een aantal beschuldigingen op zijn dak. Baldwin kreeg een proces-verbaal voor “third-degree assault“, wangedrag en intimidatie. De acteur zal zich op een later moment tegenover de rechter moeten verantwoorden. In het ergste geval kan hij een jaar celstraf krijgen.

Interessant detail: het door Baldwin belaagde slachtoffer reed in een Saab 9-3 Turbo X SportCombi. (Bron: NBC New York)