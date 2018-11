Musk: “Tesla pickup wordt Blade Runner-achtige machine”

Dit wordt een onwaarschijnlijk tof apparaat.

In tegenstelling tot andere Tesla-modellen hebben we over de toekomstige pickup nog vrij weinig harde informatie te horen gekregen. Elon Musk heeft daar deze week in zekere zin verandering in gebracht, tijdens zijn bezoek aan de Recode Decode podcast. De topman van Tesla heeft misschien geen concrete prestatiecijfers bekendgemaakt, over het uiterlijk heeft de Zuid-Afrikaan het een en ander kunnen onthullen.

Volgens Elon Musk zal Tesla ook met zijn eerste pickup proberen de gevestigde orde te breken. Dit moet niet alleen gebeuren m.b.v. de volledig elektrische aandrijflijn, maar ook met een uiterlijk waar segmentgenoten als de Ford F-series, de Dodge RAM en Chevrolet Silverado geen antwoord op zullen hebben. Nu is de kans reëel dat zij deze ambitie niet met Tesla delen, maar dat is juist in het voordeel van de elektrische autobouwer. Tesla wil de pickup er namelijk dusdanig apart uit laten zien, dat hij een breed publiek aan moet spreken. Zo vertelt Musk: “I think this is the kinda thing the consumer would want to buy, even if they don’t normally buy a pickup truck“. Musk zegt overigens wel dat het hem weinig uitmaakt of de pickup een regelrechte kaskraker wordt.

Wat we ons precies bij de pickup voor moeten stellen wordt pas later in het interview duidelijk. Wanneer Elon Musk gevraagd wordt waarom hij nu eigenlijk zo enthousiast is over de allereerste pickup van zijn automerk, geeft hij een duidelijke verklaring: de Tesla moet een wel héél onconventioneel uiterlijk krijgen.

“Well I can’t talk about the details, but it’s gonna be like a really futuristic-like cyberpunk, “Blade Runner” pickup truck. It’s gonna be awesome, it’s gonna be amazing. This will be heart-stopping. It stops my heart. It’s like, oh, it’s great.”

Voor de beeldvorming, hieronder zie je een afbeelding uit het vervolg op het origineel uit 1982. In Blade Runner 2049 is de enige autofabrikant overigens Peugeot.

Meer lezen over de Tesla pickup? Klik HIER voor de 8 feiten die we momenteel in handen hebben.