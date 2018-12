Zo ziet een kwart miljoen aan Hummer H1 eruit

Indrukwekkend.

Bij sommige auto’s vragen we ons af hoe het in hemelsnaam mogelijk is hoe ze een bepaalde prijs hebben gekregen. De Hummer H1 is zo een auto. Zelfs een volledig voor het Amerikaanse leger uitgedoste Humvee komt maar net in de buurt van een kwart miljoen dollar. Toch heeft Mil-Spec het op de een of andere manier voor elkaar gekregen deze H1 vreselijk duur te maken.

Nu, helemaal uit de lucht komt dit niet vallen. Enkele maanden geleden kregen we namelijk al een soortgelijk model te zien van de Amerikanen. Mil-Spec is momenteel druk bezig met het prepareren van een dozijn Hummers H1 en deze week hebben ze ons #5 in deze reeks te laten zien. Na alle verbeteringen heeft de Singer onder de Hummer-tuners besloten er een prijskaartje van precies 248.691 dollar op te plakken.

De Hummer H1 in kwestie is door Mil-Spec stevig onder handen genomen op praktisch ieder vlak. Binnenin de auto vinden we hoogwaardige leersoorten, evenals een fraai dashboard. De buitenzijde heeft eveneens allerlei dure materialen, maar hier richten ze zich niet zozeer op luxe. In plaats daarvan wordt hier de focus gelegd op kracht en duurzaamheid. Zo vinden we hier bijvoorbeeld kevlar, enorme wielen, een heuse snorkel, een heavy duty achterbumper en een compleet pakket om auto’s weg te takelen. Tevens heeft Mil-Spec een LED-lichtstrook van 60″ op het dak geplaatst.

Zijn we nog niet onder de indruk van de optische zijde van het verhaal, dan zal de technische kant van de auto je ongetwijfeld helpen overtuigen van zijn waarde. Mil-Spec heeft de 6,6-liter Duramax turbodiesel opgevoerd naar 500 pk en ruim 1.350 Nm. De auto doet het schakelwerk voor je m.b.v. zijn Allison-automaat. Daarbij heeft Mil-Spec de portaalassen van de off-roader geĆ¼pgraded met ARB Air Locker differentiĆ«len en kan de auto zijn eigen banden bijvullen, wanneer dit nodig is.