Donnerwetter! 80-jarige rijdt 911 van een trein af

Save the 911's.

Duitsers werden/worden nog wel eens geridiculiseerd in ons land vanwege hun gewoonte in de zomer massaal binnen te vallen en onze kustlijn te bezetten door het bouwen van loopgraven op het strand. Het is ergens ook wel logisch: Duitsland in een groot land maar zelf hebben ze bijna geen kust. Ja oké, in de barkoude Oostzee, maar de aarde heeft nog wat jaren van opwarming nodig voordat je daar echt vrolijk van wordt.

Als alternatief voor de Nederlandse strandvakantie kunnen Germanen echter wel opteren voor een vakantie op Sylt. Sylt is het grootste Noord-Friese waddeneiland en maakt deel uit van de Bundesrepublik. Het is een beetje voor Duitsland wat Martha’s Vineyard is voor ‘Murica, soort van. Porsche heeft er zelfs een speciale vestiging om inspiratie op te doen.

Wellicht daarom besloot een 80-jarige man uit Dortmund het eiland te bezoeken met zijn dochter en zijn 991 911 (rijtest). Met goede moed toog hij naar de Autozug die van het vaste land de oversteek maakt naar het pittoreske plaatsje Westerland op het eiland. Helaas ging het op de autotrein echter gruwelijk mis. Dankzij een klassiek gevalletje ‘ik dacht dat het gaspedaal het rempedaal was’, ramde de 80-jarige hard tegen hekwerk aan dat zijn plek moest afschermen van de volgende in de rij. De krachtige Porker brak daarbij door het hek heen en raakte bekneld.

Hulpdiensten moesten op volle kracht uitrukken om de situatie onder controle te krijgen, maar de 80-jarige en diens dochter liepen gelukkig slechts enkele schrammen op. Aan de Porsche, de trein en een andere auto is echter wel flink wat schade aangericht. Treinen, je kan er nooit echt op vertrouwen.



Image-Credit: Politie Westerland

Dank Maurice voor de tip!