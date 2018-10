Dit is de peperdure Targa 4 GTS van Porsche Exclusive

De personaliseringsafdeling is weer eens flink aan de slag geweest.

Wanneer een schepper zich laat inspireren door de natuur, dan is het resultaat nagenoeg altijd een haarfijne weerspiegeling daarvan. De hagelnieuwe Porsche 911 Targa 4 GTS Exclusive Manufaktur Edition is geen uitzondering op die regel. De personaliseringsafdeling van de Duitse sportwagenfabrikant heeft de snelste Targa eens flink doch subtiel onder handen genomen, nadat ze op het lieflijke Noord-Duitse Waddeneiland Sylt een influx aan creativiteit kregen.

Dit begint in de basis bij het kleurenpalet van de 911 Targa 4 GTS. Porsche heeft de wagen gehuld in een achat grijzen metallic lak die overeen moet komen met de kleuren van het eiland. Om de zachte tonen van de auto verder onder de aandacht te brengen heeft Porsche de doorgaans zwarte accenten van het GTS-model verruild voor witgouden en briljant zilveren accenten. Binnenin de auto heeft Porsche Exclusive juist donkere, bruine tinten aangebracht. In het natuurlijk leer van het interieur, het sportstuur en het dashboard, bijvoorbeeld, herkennen we espresso-achtige kleuren terug. De bolide staat op een 20″ velgenset met het RS Spyder design.

Bij de aandrijflijn vinden we minder verrassingen. De 911 Targa 4 GTS is zoals gebruikelijk voorzien van zijn 450 pk sterke 3-liter zescilinder twin-turbo boxermotor. Daaraan verbonden heeft Porsche een zeventraps PDK-automaat, waarmee de bolide in 3,7 seconden naar de 100 km/u snelt. Zijn topsnelheid ligt op 306 km/u.

Dit alles bij elkaar maakt het een duur verhaal. De Exclusive Manufaktur Edition van de 911 Targa 4 GTS kost al met al 187.961,30 euro. Het nadeel? Je zult naar onze oosterburen moet gaan, wil je er een op de kop tikken. De bolide is enkel verkrijgbaar in Duitsland.