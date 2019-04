Red Bull: “Max Verstappen zit nog op titelkoers”

Jazeker.

Waar Christian Horner de verwachtingen rondom Red Bull Racing het liefste tempert, ontpopt Helmut Marko zich dit jaar als een rasechte optimist. Voor het seizoen meende de Oostenrijker al zeker te weten dat ‘zijn’ renstal de tweede kracht was achter Ferrari. Dat blijkt op basis van de eerste drie races niet helemaal te kloppen, maar desalniettemin blijft Der Helmut achter een van zijn andere voorspellingen staan: Max wordt gewoon wereldkampioen!

De Oostenrijkse Kronen Zeitung ondervroeg Marko voorafgaand aan de kwalificatiesessie later vandaag in Bakoe over de kansen van zijn team en zijn coureurs op de titel. De publicatie merkt hierbij fijntjes op dat Red Bull Racing in het constructeurs kampioenschap inmiddels al 78 punten achterstaat op Mercedes. Helmut antwoordt:

Met een nieuwe rijder in het team wisten we vooraf al dat strijden om de constructeurs-titel moeilijk zou worden. De keerzijde is echter dat Verstappen al twee keer zoveel punten heeft verzameld als vorig jaar op dit punt van het seizoen. Hij heeft sensationeel gepresteed en ligt nog op schema. Het doel blijft de wereldtitel.

Over de grote concurrenten Mercedes en Ferrari heeft Marko ook een en ander te zeggen:

Ferrari heeft ons verrast met hun teamorders zo vroeg in het seizoen. Maar het blijkt ook dat ze het meeste problemen hebben de nieuwe banden ‘in de window’ te krijgen. Lukt ze dat, dan hebben ze een absolute rakket in handen. Tot op heden was dat echter alleen in Bahrein het geval. Mercedes heeft niet de snelste auto, maar is wel het meest constant. De auto doet het op alle banden goed. Dat moet je ze nageven, ook al bevalt het me niks.

Marko verwacht dat MV33 straks de tweede rij moet kunnen halen in de kwalificatie. Vervolgens is de hoop gevestigd op een dikke update die bij de Grand Prix van Spanje wordt geïntroduceerd. We gaan het zien!