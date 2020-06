Donnerwetter! Geen gratis F1 meer op TV in 2021

Voor niks gaat de zon op, maar is de F1 niet meer te zien op TV in Nederland vanaf 2021.

Het is voor verkopers van sportrechten altijd een lastige afweging. Ga je voor de hoofdprijs waardoor je product voor een groot deel van het publiek achter een betaalmuur terechtkomt? Of tik je wat minder geld binnen en geef je daardoor zoveel mogelijk mensen de kans betoverd te raken? Bernie Ecclestone wist altijd wel raad met dit soort dilemma’s.

Maar ja, de F1 gaat momenteel door zware tijden en het is nog maar even afwachten wat de toekomst brengt. De problemen werden afgelopen week ook nog groter. Sky Sports eist namelijk geld terug van Liberty Media voor races die niet verreden worden. Een beetje geld in de oorlogskist kan de F1 rechtenhouder wel gebruiken.

Het lijkt erop dat de Duitse en enkele Nederlandse F1 kijkers de rekening gaan betalen. Na dertig jaar stopt RTL Duitsland volgend jaar namelijk met het uitzenden van de F1. Voor Nederlandse TV kijkers die geen Ziggo hebben of een irrationele aversie hebben tegen Ziggo’s F1 crew een hard gelag. Christian Danner, Florian König en Krombacher alcoholfrei waren immers altijd het gratis TV alternatief voor de oranje microfoon. RTL’s sportchef Manfred Loppe verklaart zich nader tegenover het Duitse dagblad Bild:

Als er concurrenten in het spel zijn die het dubbele bieden, dan is het tijd om er tussenuit te gaan. We willen onze kijkers ook in de toekomst een aantrekkelijk sportpakket aanbieden. Dan gaan economische beperkingen een rol spelen. Manfred Loppe, sportchef RTL Duitsland

Naar verluidt wil Sky Sports Duitsland de rechten wel hebben. Maar daar hebben Nederlandse kijkers niet zoveel aan natuurlijk. Wellicht dat we tezijnertijd nog maar eens moeten kijken of er nog skere opties zijn om de meest kapitalistische sport ter wereld te bekijken.