Milieurakkers steigeren vanwege Anti-EV docu uit eigen hoek

Milieurakkers die ageren tegen een docu van een Bernie Sanders-aanhanger. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest!?!

Bij het beeld van een Amerikaan met een huis in de rijke buurt van New York die graag een petje draagt en boude claims de wereld inslingert, denk je wellicht aan Donald Trump. Doch er is nog iemand die aan de omschrijving voldoet, maar die tegelijkertijd een diepe haat voelt voor de Amerikaanse POTUS. We hebben het dan over vermaard docu-maker en bekend brulboei Michael Moore.

Moore is vooral bekend vanwege zijn documentaire Bowling for Columbine. Deze gaat over de wapenhandel en de steeds weer terugkomende mass shootings op scholen in ‘Murica. De documentaire werd beloond met een Oscar. Kenmerkend aan het werk van Moore is dat hij als een enthousiaste T-cel altijd op zoek is naar een nieuwe vijand om zijn tanden in te zetten. Die vijand, doorgaans iets of iemand uit rechtse hoek, vreet hij dan op met huid en haar.

Zoals T-cellen echter ook weleens eigen weefsel aanvallen, is Moore’s nieuwe vijand de ‘energietransitie’. Of liever gezegd de illusie van deze transitie. In zijn nieuwste docu Planet of the Humans kiest Moore de frontale aanval op alles wat daarmee te maken heeft. Windenergie, zonne-energie, het is allemaal bagger, aldus Moore. In de documentaire suggereert hij onder andere dat de claim van Elon Musk dat zijn fabriek in Nevada op renewables draait dikke vette onzin is. De redenatie is dat EV’s slechts een vehikel (har har) voor koolmijnen zijn om meer kool te verstoken.

Het zal niemand verbazen dat de aanhangers van de milieulobby op hun teentjes getrapt zijn. Een prominente groene rakker genaamd Bill McKibben maakt het persoonlijk:

I am used to ceaseless harassment and attack from the fossil fuel industry, and I’ve done my best to ignore a lifetime of death threats from right-wing extremists. It does hurt more to be attacked by others who think of themselves as environmentalists. Bill McKibben, groene rakker