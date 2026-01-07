Waarom er GEEN Peugeot 208 GTI met verbrandingsmotor komt

Peugeot heeft er een goede reden voor.

Onderdeel zijn van een concern als Stellantis heeft zo zijn voor- en nadelen. Fijn is bijvoorbeeld het leunen op bestaande platformen. Het vervelende eraan; het is lastiger je te onderscheiden van je concerngenoten. Op het sportieve vlak weet Peugeot het verschil te maken door terug te grijpen op een icoon: de 205 GTI.

Met de oude hot-hatch in gedachte is op basis van het sportieve platform – waar ook de Junior Veloce en Ypsilon HF op zijn gebouwd- de Peugeot e-208 GTI geboren. Vanbuiten ziet de elektrische 208 er lekker dik uit, onder andere dankzij de 18-inch peperbussen. Toch mist er iets essentieels voor de diehards: een benzinemotor.

Wanneer komt de Peugeot e-208 GTI?

Auto Bild sprak met Favey over de nabije toekomst van het Franse automerk. Hierbij komt ook de Peugeot e-208 GTI aan bod. De Peugeot-voorzitter noemt de reacties na de presentatie van de hot-hatch ”overweldigend positief”. Vervolgens deelt hij de releasedatum van de productie-GTI.

”We onthullen de auto tijdens Le Mans in 2026 en dan gaan de bestellingen open”, verklapt Favey. Vanaf 10 juni 2026 zou je de Peugeot e-208 GTI dus kunnen bestellen volgens deze planning. Daarmee geeft Peugeot het startschot voor nog tal van GTI-modellen.

Geen benzine-208 GTI

Bij die aanstaande GTI-modellen hoeven we niet te hopen op een 208 GTI op benzine. Daar heeft de grote man achter Peugeot een goede reden voor. ”Een verbrandingsmotor was geen optie vanwege de hoge CO2-belasting in Frankrijk. De auto zou zo’n 70.000 euro hebben gekost en simpelweg niet verkoopbaar zijn geweest. Daarom was het duidelijk: de GTI zou elektrisch worden”, zegt hij.

Als enige troost voor de benzinehoofden kan Peugeot wel nog een hybride versie bouwen. De optie voor een hybride 208 GTI werd enige tijd geleden al door Favey niet uitgesloten. Hij noemde het idee ”een mogelijkheid”.