Doorrijden zonder briefje na een kras te hebben gemaakt?

Zo reageren automobilisten in ons land op een gemaakte schade.

Inparkeren, even niet op letten en per ongeluk een andere geparkeerde auto raken. Hoe eerlijk ben jij om netjes een briefje achter te laten met gegevens? Verzekeringsmaatschappij Allsecur heeft een onderzoek gedaan om in kaart te brengen hoe Nederlanders denken over dit principe en wat de meest voorkomende autoschades in ons land zijn.

Uit het onderzoek van de verzekeraar komt naar voren dat 67 procent van de Nederlanders weleens schade heeft gereden. De helft van de deelnemers aan het onderzoek geven aan geen gegevens achter te laten als er sprake is van een kras. Is de schade heftiger, bijvoorbeeld een deuk, dan zegt het overgrote deel (78%) van de deelnemers wel contactgegevens achter te laten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Team Vier onder 1.024 respondenten. Het zijn vooral de 65-plussers (59%) die een melding maken van een veroorzaakte lakschade. Onder 18 tot en met 34 jarigen is het percentage met 42 procent een stuk lager. Bij deukschade zegt 82 procent van de 65-plussers melding te maken tegenover 73 procent van de millennials.

Ook komt het verschil tussen man en vrouw naar voren in het onderzoek. Terwijl vrouwen vaker in paniek raken of schrikken (46%), denken mannen meteen aan het achterlaten van gegevens (48%) of de stijging van de verzekeringspremie (20%). Daarentegen zijn het juist de mannen die een gemaakte schade negeren. Vijf procent van de mannen geeft aan vaak te doen alsof er niets is gebeurd bij het veroorzaken van deukschade in tegenstelling tot één procent van de vrouwen.

De onderzoekers concluderen dat één op de drie Nederlanders (33%) stellen nog nooit schade te hebben gereden. Dit betekent dat twee derde van de automobilisten weleens autoschade veroorzaakt. De vijf meest voorkomende autoschades betreffen tegen een stilstaand object rijden (40%), betrokken zijn bij een kop-staart botsing (20%), tijdens het inparkeren kras- of lakschade veroorzaken (13%), lakschade veroorzaken door het openen van de autodeur (11%) en tijdens het inparkeren een deuk(je) maken (10%).

Foto: Porsche met schade. Via @harmengerritsen op Autojunk