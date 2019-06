Exclusief voor Nederland: Range Rover Velar Carbon Edition

Wij Hollanders krijgen een extraatje.

Speciale edities zijn pas écht speciaal wanneer een merk besluit de variant in slechts één land te lanceren. In het geval van de Range Rover Velar Carbon Edition gaat het om ons aller Nederland.

Extreem spannend is deze Velar niet. In vergelijking met een reguliere variant is deze Carbon Edition rijker uitgerust en is het uiterlijk van de Velar versiert met carbon onderdelen. Zo zijn de spiegelkappen, ventilatieroosters en achterspoiler van het lichtgewicht materiaal. Zaken die standaard zijn op de Carbon Edition -en een optie op een reguliere Velar- is het glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel, LED-mistlampen aan de voorzijde, een verwarmbare voorruit met verwarmbare ruitensproeiers, 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming en koelfunctie, een vanuit de bagageruimte neerklapbare achterbank, vloermatten en het Premium Exterior Pack.

De Range Rover Velar Carbon Edition is verkrijgbaar met de 250 pk sterke P250 Ingenium benzinemotor of de D180 Ingenium diesel met, zoals de naam al weggeeft, 180 pk. De Carbon Edition is gebaseerd op de S- en R-Dynamic S-uitvoering van de Velar. Hoeveel exemplaren er gebouwd gaan worden van het speciaaltje is niet bekend. Jaguar Land Rover houdt het op een Kruidvat-achtige ‘zolang de voorraad strekt’. Prijzen beginnen bij 86.290 euro en de Velar is in deze vorm per direct te bestellen.