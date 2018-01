Koop de Royal Eagle, moeder aller motorhomes

Wil je opvallen, tik dan deze gigant op de kop.

Wie niet zo te spreken was over die ‘vakantievilla op wielen‘ waarover we laatst schreven, kan zich misschien beter vinden in deze minstens zo reusachtige Royal Eagle. De 12,2 meter lange bus is een absolute koning van de weg en kan met gemak je halve familie én de inhoud van je garage vervoeren.

De Royal Eagle gebaseerd op een Scania 143 en wordt voortgedreven door een 450 pk sterke V8, gekoppeld aan een semi-automatische versnellingsbak. De koets weegt in totaal 18.000 kg en is 4 meter hoog en 2,5 meter breed. Dergelijke specificaties getuigen van een berg ruimte. Zoveel ruimte zelfs, dat je achterin zonder al teveel moeite een Porsche Boxster kwijt kunt, aldus de advertentie.

Hoewel het motorhome in technisch goede staat verkeert, kun je overduidelijk zien dat hij meer dan 20 jaar oud is. Met name het interieur laat nogal wat aan zich te wensen over. Het probleem is niet zozeer de staat van het interieur, maar de manier waarop het is samengesteld. Het is een soort ongemakkelijke mix van stijlen en materialen die de netvliezen toch enige pijn bezorgen.

Toen hij er nog wel écht flitsend uitzag maakte deze ‘camper’ in de jaren ’90 naam, omdat hij besteld was door de uitgever van Rolling Stone Magazine. Later nog fungeerde de Royal Eagle als optrekje voor ex-James Bond acteur Pierce Brosnan, tijdens opnames van de film Golden Eye.

Het gevaarte kostte destijds 2,5 miljoen Duitse Mark, maar daar is niet veel van overgebleven. De verkoper vraagt er momenteel 98.780 euro voor.

Met dank aan @gulli voor de tip!