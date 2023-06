Doug DeMuro pakt volgers hard aan [+video]

Een Carrera GT rijden gaat niet over rozen. Doug DeMuro pakt zijn volgers aan.

Iedere petrolhead kent Doug DeMuro wel. Zijn video’s worden miljoenen keren bekeken en dat heeft hem zelf natuurlijk ook geen windeieren gelegd. Voornamelijk omdat de productiekosten niet heel erg hoog kunnen zijn bij Doug zijn video’s.

De opzet is namelijk erg eenvoudig doch effectief. Daarnaast heeft Doug ook nog een website ‘Cars & Bids’ dat lekker draait. Kortom, dan kan er af en toe wel wat leuks vanaf.

Leuke garage

Naast een Mercedes E450 Estate, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes G500 Cabrio en een Ford GT heeft hij, als hoogtepunt van zijn collectie, een heuse Porsche Carrera GT. Het is ook een echte liefhebber, dus gebruikt hij de auto’s waarvoor ze bedoeld zijn: rijden! En daar gaat het nu een beetje mis. Want als YouTube-celebrity rondrijden in een open supercar is niet iets voor verlegen mensen.

Maar het schijnt zelfs doodeng te worden. Want andere bestuurders schijnen hierop te reageren. Bij het zien van een supercar wordt er kennelijk een stofje in de hersenen aangemaakt waardoor het vermogen tot logisch nadenken drastisch afneemt. De mensen gaan ‘racen’ en blijven de supercar op de achterbumper volgen. Uiteraard kun je een beetje gas geven met je supercar (qua vermogen zit het meestal wel snor), maar dat zien die volgers vervolgens weer als een race.

Doug DeMuro pakt volgers hard aan

Dus die arme Doug kan niet gewoon over de snelweg rijden in zijn prachtige bolide. Een oplossing is er niet direct voor. Dus doet hij een oproep aan instagram.

Deze video is zo’n goed voorbeeld van wat er elke keer gebeurt als ik in mijn sportwagens rijd – ik word op de voet gevolgd door mensen (die BMW in dit geval) die me niet met rust laten en willen racen of “meerijden” met een Carrera GT of Ford GT. Ik probeer van ze weg te komen, maar ze weigeren zich terug te trekken. Het is zo gevaarlijk en vervelend!!!! De opname stopte maar uiteindelijk moest ik naar de BMW gebaren om bij me weg te komen. DOE DIT NIET als je supercars op de weg ziet. Maak een paar foto’s en kijk er goed naar, maar volg vlak op de bumper voor elke verandering van rijstrook en afslag!! Doug DeMuro, houdt niet van te veel views op de snelweg

Kortom, als je Wouter op de snelweg ziet, gun hem ook een beetje zijn rust! Hij rijdt op dit moment in een eh, incognito gewrapte Porsche 911 van de 996-generatie.

Enfin, de video kun je hieronder bekijken:

