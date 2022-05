Volkswagen Touareg Edition 20 maakt Bentayga overbodig

De Volkswagen Touareg Edition 20 maakt elke Bentayga overbodig. En een instap-Cayenne of Q7 ook.

VW viert de twintigste verjaardag van hun grote SUV, de Volkswagen Touareg. Dat doen de Duitsers met de ‘Touareg Edition 20’. Het eerste dat men waarschijnlijk denkt is: “twintig jaar oud? Hoe oud ben ik dan ondertussen?” Precies, we worden allemaal oud!

Met de Volkswagen Touareg Edition 20 staat Volkswagen stil bij dit heugelijke, doch ietwat confronterende feit. De eerste Touareg introduceerde VW in 2002 en 20 jaar later hebben ze al een miljoen van die slagschepen weten te verkopen.

Extra aankleding

De Edition 20 onderscheidt zich met een hoop aankleding, zoals het een waar speciaaltje betaamt. Je krijgt een unieke exterieurkleur: Meloe Blue. Ook de lichtmetalen velgen zijn uniek. Het model heet ‘Bogata’ en ze meten in diameter precies – je raadt het al – 20 inch.

De velgen zijn altijd donker, evenals de raamstijlen, grille, daklijsten en andere details. De kleur Meloe Blue is een heel donkere tint groenblauw en zou wat ons betreft juist perfect passen met aluminium lijsten en zilverkleurige wielen. Maar ja, bij VW weten ze echt wel wat de klant wil.

In interieur krijg je de ‘Innovision Cockpit’-uitrusting, dus alles met digitale schermen. Om nog een gevoel van premium kwaliteit te simuleren, heeft Volkswagen Individual het interieur extra veel met extra mooi leer bekleed.

Dat leer zie je niet alleen op stuur, stoelen, pookknop en middenarmsteun, maar ook op de middenconsole en zelfs op het dashboard. Ook de deurpanelen aan de onder- én bovenkant zijn met het zachte ‘Savona’-leer bekleed. Het geheel wordt stijlvol afgemaakt door de rood-witte stiksels.

Techniek van de Volkswagen Touareg Edition 20

Qua techniek is het het bekende werk. Instappen doe je met een 3.0 V6 TDI die 231 pk en 500 nm levert. Een stapje hoger staat nog een 3.0 V6 TDI, maar dan met 286 pk en 600 Nm. Er is ook een benzineversie, deze is goed voor 340 pk en 450 Nm. De zuinigste (op papier) is ook het krachtigste: de Touareg Hybrid.

Dit is een PHEV met 3.0 V6 TSI- en elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 381 pk, het systeemkoppel 600 Nm. In alle gevallen is er een achttraps automaat aanwezig en in alle gevallen kun je 3.500 kilogram trekken.

Mocht je ook een Touareg Edition 20 wensen, dan zul je een Uli moeten vinden die ‘m voor je importeert. De Touareg is namelijk niet meer leverbaar in Nederland. Jammer, want met deze opties is het best een sterke aanbieding. Je hebt 80-90% van een instap-Q7/Cayenne/Bentayga voor een fractie van de prijs. In Duitsland kost dit apparaat slechts 77 mille.

Meer lezen? Dit zijn twaalf enorm dikke Volkswagens!