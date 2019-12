Rivian ook geschikt voor Ken Block-types

Maar dan heet het een feature.

We hadden het er laatst al over bij de Fisker Ocean: het lijkt erop dat het bouwen van een elektrische auto hand in hand gaat met leuke features toevoegen. Niet in de laatste plaats omdat een Tesla ook vol zit met geinige dingen zoals arcade-spelletjes, handige dingen zoals Sentry Mode en (iets té) futuristische dingen zoals Autopilot. Naast Fisker is er nog een Amerikaans bedrijf wat op de proppen wil komen met een baanbrekende elektrische SUV.

Rivian is een piepjong merk wat als eerste wapenfeit een elektrische SUV en pickup plant. Het merk wil met dit duo bewijzen dat het tijd is voor een écht capabele set elektrische auto’s. Met specificaties als 754 pk en 1.120 Nm omdat de auto beschikt over een accupakket van 180 kWh, moet dat lukken. Actieradiuscijfers zijn lastig, want aan de ene kant zouden ook die hoog zijn. Aan de andere kant moet je de auto eerst kapot WLTP’en voordat je uitspraken kan bevestigen. Het gras is altijd groener aan de kant van de fabrikant.

Maar, terug naar die features. Want wat misschien wel de sterkste kant is van Tesla, zijn die aparte en unieke features. Hieruit blijkt dat Musk gewoon een man met humor is, en Tesla wat dat betreft staat voor elektrisch rijden met een knipoog. Rivian doet iets anders. Ook zij willen nog voordat de R1T en R1S (zo heten de modellen) even een feature laten zien. Het heet tank turn en, nou ja, kijk maar.

Een tank, of een voertuig met rupsbanden, draait door één rupsband te blokkeren. Funest voor je draaicirkel op hoge snelheden, dat is waarom auto’s hun voorwielen kunnen draaien om te sturen. Bij stilstand zijn rupsbanden echter ideaal: het betekent dat je om je as kunt draaien. Dat kan de Rivian dus ook. Door slim gebruik te maken van de motor aan elk wiel, kan de auto hetzelfde effect creëren. Rivian demonstreert het in bovenstaande video door in een modderig veld een R1T als Ken Block te laten tollen. Zaak voor de Amerikaanse stuntpiloot om er één te bestellen en een level omhoog te gaan in zijn donut-kunde.

Rivian is de Tesla-tegenhanger die het wellicht wel ver gaat schoppen. Het is nu al een soort Rimac, maar dan voor elektrische SUV’s. Het piepjonge bedrijf heeft namelijk al een enorme groep investeerders achter zich, ook bijvoorbeeld Ford en Amazon. Een gebrek aan geld is het probleem niet. De semi-futuristische pickup en SUV moeten in 2020 al op de markt verschijnen.