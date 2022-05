Winst Verstappen kost rapper Drake €219.876!

Rapper Drake verliest even dik twee ton door een haperende Ferrari-motor en winst Verstappen.

Voorafgaand aan elke race zijn het @wouter, @michael en @jaapiyo hun voorspelling over de te rijden race. Ze zitten er eigenlijk er nooit naast, tenzij er iets aparts gebeurt op de baan. Iets dat overigens vrij frequent voorkomt.

Zo dacht Jaap dat Leclerc de GP van Spanje wel eventjes ging winnen. Nu zat hij daar niet niet ver vanaf. Leclerc was in de trainingen snel, evenals in de kwalificatie, alwaar hij pole position pakte.

300.000 Canadese dollars

Rapper Drake (niet te verwarren met Rapper Sjors) is kennelijk ook een Formule 1-kenner. En niet eentje die gebukt gaat onder nationalisme. Toen hij een gokje ging wagen voor de winnaar van de Grand Prix, koos hij niet voor landgenoten Lance Stroll of Nicholas Latifi. Nee, Drake dacht dat Leclerc ging winnen.

In plaats van dat te publiceren, bracht hij zijn geld waar zijn mond is (zoals de Amerikanen het zou mooi weten te verwoorden). Hij zette 300.000 Canadese dollars in op de winst van Charles Leclerc. Bij winst zou Drake daarmee 750.000 terugkrijgen. Omgerekend is 300.000 Canadese dollars gelijk aan 219.876 euro.

Winst Verstappen

Maar ja, dat gebeurde niet. Leclerc had te maken met een haperende Ferrari-motor waardoor niet Leclerc, maar Verstappen met de winst ervandoor kon gaan. Daardoor was het een bijzonder pijnlijke dag voor Drake, die zijn inzet verloren zag gaan.

Drake zal nu minutenlang – misschien wel urenlang – moeten werken om het geld weer bijelkaar te kunnen sprokkelen.

Hij kan ook een van zijn gave auto’s verkopen. Denk aan de Lamborghini Aventador Roadster, Bugatti Veyron Sang Noir, McLaren 675LT, Maybach 62S, Rolls-Royce Cullinan of deze door Brabus onderhanden genomen Maybach G650 Landaulet. Al die auto’s zullen vast wel drie ton (of meer) opbrengen).

Via: WTF1

Meer lezen? Dit is de stand na de GP Spanje 2022!