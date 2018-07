Drie F1-teams proberen Force India kapot te maken

In de slangenkuil van de F1 hebben zich weer drie draken bekendgemaakt.

Het stond al een tijdje op het vuur te borrelen, maar afgelopen week brandde de Indiase curry dan eindelijk aan: Force India heeft een ‘gecontroleerd’ faillissement aangevraagd. De bedoeling hiervan is het team uit handen van de juridisch en financieel geplaagde Vijay Mallya te nemen en over te doen aan een nieuwe partij.

De media wist direct te melden dat er al de nodige geïnteresseerden zijn, die een ‘buitenkansje’ zien in de overname van het team. Onder deze letterlijk of figuurlijk kleurrijke partijen zouden onder meer vader Stroll, sponsor BWT en Tavo Hellmund (de man achter de Amerikaanse en Mexicaanse GP’s) behoren. Direct werd er gespeculeerd welke implicaties een overname van de een of de ander zou kunnen hebben op ‘de poppetjes’. Vooral in het geval van een overname van het team door Lawrence Stroll zou het voor de hand liggen dat zoon Lance een plaats zou krijgen bij ‘Force India’.

Dat laatste zou echter misschien wel de doodsteek zijn voor het ooit zo trotse Williams. Het team presteert dit jaar miserabel en drijft op de grote zakken geld die coureurs Sergey en Lance meebrengen. Het is al bekend dat volgend jaar hoofdsponsor Martini afscheid neemt, dus dan wordt de situatie potentieel nog penibeler. De situatie rondom Force India geeft Williams zodoende in twee opzichten een motief om Force India een loer te draaien.

Zoals we eerder al kort aanstipten, ontstaat er door de overgang van Force India in andere handen een momentje waarbij álle andere teams ermee moeten instemmen dat het ‘nieuwe’ team de hand van het ‘oude’ team in de grote geldtrog van de F1-rechtenhouder mag overnemen. Dat is een serieus issue, daar een team alleen geld krijgt als het over de laatste drie jaar gemiddeld(!) minimaal tiende is geworden in het kampioenschap. De facto betekent dat dat een nieuw team pas na drie jaar meedeelt in de weelde.

Volgens Auto Motor und Sport betekent dit voor Force India dat als de andere teams hun kont tegen de krib gooien, (de nieuwe eigenaar van) Force India kan fluiten naar ongeveer 150 miljoen Dollar over de komende drie jaar. Dit geld zou dan verdeeld worden over de andere teams.

Oftewel, Williams kan tegelijkertijd de overname van Force India door Lawrence Stroll onaantrekkelijker maken én zelf wat extra zilverlingen vangen. Toen Chase Carey afgelopen weekend eens probeerde te peilen of de goedkeuring van de anderen ‘erin zit’, heeft Williams de verleiding niet kunnen weerstaan om daar een voorlopig bezwaar tegen te maken.

Maar niet alleen Williams probeert Force India een dolk in de rug te steken, ook McLaren en Renault zouden niet direct akkoord willen gaan met de redding van de roze jongens. Voor McLaren is het Indiase team de afgelopen jaren een geduchte concurrent gebleken. Bovendien stroomt het team uit Woking ook niet over van de sponsors en is het inmiddels een beetje de vraag waar ze het geld vandaan halen (de andere takken van het bedrijf waarschijnlijk). Renault zou vooral bang zijn dat Mercedes met Force India aan de haal zou gaan en er naast Haas F1 spoedig nóg een sterk B-team van een van de grote jongens op de grid staat.

Kortom, waar je zou hopen op een beetje collegialiteit in het belang van de sport, lijkt dat er niet in te zitten. Sommige andere teams zijn volledig bereid een ander de nek om te draaien als dat hun net iets langer drijvend houdt, in wat soms een race to the bottom lijkt te zijn. Dat dit de sport waar zij deel van uitmaken niet ten goede komt (mogelijk maar 18 auto’s op de grid?) en de regels die ze hiervoor mis/gebruiken archaïsch zijn, is van secundair belang. Vijay Mallya, zelf misschien ook geen lieverdje, wordt opgevreten door de Piranha Club.