Papa Stroll: “Zoonlief gaat NERGENS heen”

Omgekeerde psychologie of overmoedige dwarsheid, u beslist het zelf.

Het liefst zou ik dit artikel tot de nok toe volproppen met lachwekkende quotes van Lawrence Stroll. De vader van Lance, tevens de man achter het succes van Tommy Hilfiger, had recentelijk een hoop te zeggen tegenover Autosport. De miljardair liet zijn gedachte over de huidige situatie van Williams, het team waarvoor zijn zoon uitkomt, de vrije loop. We duiken er maar direct in.

Hoewel Stroll Sr. aangeeft dat de start van het Formule 1-seizoen aanvoelt als een uiterst onprettige ontwaking, vertelt hij nog niet op zoek te zijn naar alternatieven. Volgens hem is dat helemaal niet nodig, omdat Williams wel degelijk de capaciteiten heeft om een succesvolle omwenteling te maken, terug naar de top van het middenveld. Ze hebben het simpelweg nog niet gedaan, dat is het.

“Clearly they got it wrong so far. I do believe this is a rude awakening, and hopefully it will bring the best out of the people, and they’ll fix it. It’s sure not as quick as we’d like, and not as quick as they’d like either. But we’re not going anywhere else. Obviously the car clearly isn’t where we hoped and wanted to be, it’s quite a way off.”

Na vijf volledige Grand Prixs heeft het team van Williams zichzelf slechts éénmaal in de punten weten te rijden. Dat dit gebeurde op, waarschijnlijk, het enigste circuit waar het team dit jaar competitief zal zijn, verbaasd ons allerminst. Het is dan ook vrij duidelijk dat er iets met de auto aan de hand is, zo vertelt Papa Stroll.

“It’s pretty apparent to the eye what’s wrong with the car. I gather everyone is trying their best, there’s a great sense of urgency in the team. It’s not that they don’t recognise the problem, everybody does. A blind person could see the problem.”

Het zijn genadeloze woorden van iemand die, naar eigen zeggen, weinig te vertellen heeft binnen de Britse equipe. Hoewel hij tientallen miljoen in het project heeft gestoken, zakt Williams alleen maar verder af. De Canadees is, niet geheel onlogisch, voorstander van het idee om meer met Mercedes ‘samen te werken’. Hij zegt het niet direct, maar het lijkt erop dat hij hiermee doelt op een samenwerkingsverband, zoals Ferrari en Haas dat hebben. Een slimme zet, zo blijkt, want het heeft de behoorlijk competitieve Amerikanen bepaald geen windeieren gelegd.

“I’m not a board member, I don’t own one share of this team, I’m simply Lance’s father. Whatever they can do to make the car go better, I’m in favour of, let’s put it that way.”

Persoonlijk hoop ik dat Williams haar weg terug naar de top weet te vinden. De kans is klein dat het ooit nog een team zal zijn dat voor kampioenschappen zal strijden, maar de huidige situatie geeft een wel heel bedroevende twist aan een rijke, succesvolle geschiedenis.

Beeld: Chloe Stroll op Instagram