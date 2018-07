Skoda Karoq Scout: voor de boswachter met swekker

Deze mag vies worden.

Skoda heeft het gamma van de Scout-familie verder uitgebreid. Het nieuwste gezinslid is de Karoq Scout. Lekker robuust dingetje hoor. Het is niet alleen plastic fantastic, zo heeft de Karoq Scout standaard vierwielaandrijving. Eerder maakten we al kennis met de Octavia Scout en Kodiaq Scout.

De SUV komt er in combinatie met drie motoren. Instapper is de 1.5 TSI benzinemotor met 150 paarden. De andere twee beschikbare motoren draaien op brandstof van de duvel, te kennen een 2.0 TDI met 150 of met 190 pk. Laatstgenoemde variant komt standaard met een zeventraps DSG.

De Karoq Scout is onder meer te herkennen aan de chrome en zilverkleurige bumpers, spiegels en getinte ramen. Standaard rolt de SUV op 18-inch wielen, 19-inch is optioneel. De stoelen zijn voorzien van een Scout-logo om te laten weten dat je een echte dandy bent.

Skoda presenteert de nieuwe Karoq Scout op de Autoshow van Parijs in oktober. Prijzen en levertijd zijn op moment van schrijven nog niet bekend.